Για την Κρι Κρι, η ηγετική θέση στον κλάδο των γαλακτοκομικών δεν αποτυπώνεται μόνο σε τόνους παραγωγής, αλλά κυρίως στην ευημερία των ανθρώπων της. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία ανακοίνωσε τη διάθεση συνολικού ποσού 3 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα κατευθυνθεί εξ ολοκλήρου στους εργαζομένους της, μέσω bonus απόδοσης και αυξήσεων μισθών.

Με σταθερά ανοδική πορεία που οδήγησε σε περισσότερες από 270 νέες προσλήψεις την τελευταία τριετία, η Κρι Κρι απασχολεί πλέον πάνω από 850 εργαζόμενους. Αναγνωρίζοντας ότι ο άνθρωπος αποτελεί τη βασική πηγή επιτυχίας για την εταιρεία, η διοίκηση προχωρά στην καταβολή bonus προς όλους τους εργαζομένους, καθώς και σε σημαντικές μισθολογικές αυξήσεις.

«Στην Κρι Κρι, η ανάπτυξη και η επιτυχία έχουν αξία μόνο όταν μοιράζονται με εκείνους που τις δημιουργούν», δήλωσε η Δέσποινα Σίσκου, HR Director της εταιρείας. Συμπληρωματικά, ανέφερε: «Η ανταμοιβή των 3 εκατομμυρίων ευρώ αποτελεί το δικό μας “ευχαριστώ” προς το ανθρώπινο δυναμικό μας, που καθημερινά τιμά την εμπιστοσύνη μας. Συνεχίζουμε μαζί, επενδύοντας στην κοινή μας πορεία με σεβασμό και φροντίδα».

Με αυτή τη στρατηγική πρωτοβουλία, η σερραϊκή γαλακτοβιομηχανία επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της σε ένα ανθρωποκεντρικό μοντέλο ανάπτυξης, όπου η υγιής επιχειρηματικότητα βασίζεται στην έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων της.

Με έδρα τις Σέρρες, η Κρι Κρι αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς εργοδότες στον κλάδο των γαλακτοκομικών στην Ελλάδα. Με περισσότερους από 850 εργαζόμενους και συνεχή επένδυση στην ποιότητα και την καινοτομία, η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στην αποστολή της να προσφέρει προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας στην ελληνική οικογένεια.