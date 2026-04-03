Άνοιξε τις πόρτες του το κατάστημα GRAND Μασούτης στις Τρεις Γέφυρες Αττικής. Πρόκειται για το δεύτερο κατά σειρά στην Αττική μετά τη Γλυφάδα, τον Δεκεμβρίο του 2023 και φέρνει μαζί του ένα επενδυτικό μοντέλο που λίγοι αναμένουν από μια αλυσίδα σούπερ μάρκετ: mixed-use real estate στην καρδιά ενός αστικού οικοπέδου.

Στη συμβολή των οδών Καλλάρη, Κουρτίδου και Ρεγκούκου, σε ιδιόκτητο οικόπεδο 5 στρεμμάτων, η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. υλοποίησε τη μεγαλύτερη επένδυσή της στην Αττική, συνολικού ύψους άνω των 35 εκατ. ευρώ. Στο ισόγειο των 1.500 τ.μ. λειτουργεί το GRAND Μασούτης. Πάνω του, δύο 9ώροφες πολυκατοικίες συνολικής ανωδομής 10.515 τ.μ. και 113 διαμερίσματα – από 40 έως 100 τ.μ. – με τιμές που ξεκινούν από 4.200 €/τ.μ. στον πρώτο όροφο και φτάνουν τα 6.700 €/τ.μ. στον ένατο.

Το project δεν αντιμετωπίζεται ως δύο ξεχωριστά έργα αλλά ως ένα ενιαίο ακίνητο με διαφορετικές χρήσεις που εξελίσσονται παράλληλα. Τα διαμερίσματα αναμένεται να είναι έτοιμα έως το τέλος του 2026, με τις πωλήσεις να ξεκινούν τον Μάιο. Το συγκρότημα διαθέτει και 64 θέσεις πάρκινγκ για τους κατοίκους.

Πιο αναλυτικά, το GRAND Μασούτης Τρεις Γέφυρες διαθέτει:

Υπηρεσίες διανομής κατ’ οίκον, έτοιμων γευμάτων και άτοκων δόσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου

1.500 τ.μ. ισόγειο και υπόγεια αποθήκη 500 τ.μ.

7 ταμεία και 4 σημεία self-checkout

57 εργαζόμενους και 125 θέσεις πάρκινγκ

20.568 ενεργούς κωδικούς προϊόντων

Πλήρεις υποδομές για ΑΜΕΑ

Βιωσιμότητα ως αρχιτεκτονική επιλογή

Στο GRAND Τρεις Γέφυρες ο κλιματισμός γίνεται μέσω αντλιών θερμότητας, ο φωτισμός είναι εξ ολοκλήρου LED, ενώ εφαρμόζονται νέες τεχνολογίες ψύξης και κατάψυξης για μέγιστη ενεργειακή απόδοση. Τα καρότσια και τα καλάθια είναι κατασκευασμένα από ανακυκλωμένα ναυτικά δίχτυα και σχοινιά αλιείας, μειώνοντας έως και 20% το αποτύπωμα CO₂. Κάδοι ανακύκλωσης για μαγειρικά λάδια, λαμπτήρες, μπαταρίες και μικρές ηλεκτρικές συσκευές συμπληρώνουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κυκλικής οικονομίας.

Το deal με τον Κρητικό

Την ίδια στιγμή, αντίστροφα μετρά η χρόνος για την ολοκλήρωση του μεγαλύτερου deal στην ιστορία του ομίλου. Όπως εξήγησαν οι κ.κ. Μασούτης και Γεροστεργιούδης, αμέσως μετά το Πάσχα και σε ορίζοντα τριών εβδομάδων από σήμερα, αναμένεται η έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της εξαγοράς της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός από τη Δ. Μασούτης. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας εκτιμάται ότι θα διαρκέσει δίμηνο, με ορίζοντα 1η Ιουνίου.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της Δ. Μασούτης, περί τα 30-35 καταστήματα θα χρειαστεί να εκποιηθούν, προκειμένου να μην υπάρχει πρόβλημα «δεσπόζουσας θέσης». Η Επιτροπή Ανταγωνισμού εξετάζει δεσπόζουσα θέση σε μερίδιο αγοράς από 50% και πάνω. Αυτό συνήθως συμβαίνει μόνο σε κλειστές γεωγραφίες σε πολύ μικρές πόλεις.

Στόχος της βορειοελλαδίτικης αλυσίδας είναι οι ταμπέλες στα 400 εταιρικά καταστήματα Κρητικός να αλλάξουν έως το τέλος του 2026. Με την εξαγορά της Κρητικός η Αθήνα θα φτάσει τον τζίρο της Θεσσαλονίκης, ενώ η αλυσίδα θα διαθέτει πλέον 210 καταστήματα στην Αθήνα, 110 στη Θεσσαλονίκη αλλά και το μεγαλύτερο δίκτυο πανελλαδικά, με περισσότερα από 1.200 σημεία.

Αναφορικά με την απόκτηση της εταιρείας διανομής Αφοί Κοντζόγλου, η οποία επίσης βρίσκεται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, πρόκειται, σύμφωνα με τους κ. κ. Μασούτη και Γεροστεργιούδη, για μια επιχείρηση που κάνει περίπου 25 εκατ. τζίρο, έχει καθαρό κέρδος 1 εκατ. ευρώ τον χρόνο, έχει μηδενικό δανεισμό και ιδιόκτητα ακίνητα. Η Μασούτης έχει αποκτήσει το 51% της Αφοί Κοντζόγλου. Πρόκειται για μία κίνηση με καθαρά επενδυτικό χαρακτήρα, που στοχεύει στην ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας και ειδικότερα στην καλύτερη εξυπηρέτηση των μικρών σημείων λιανικής του δικτύου σε πανελλαδικό επίπεδο.

Αναφορικά με τα οικονομικά μεγέθη στη χρήση 2025, ο κύκλος εργασιών της Δ. Μασούτης ανήλθε σε 1,203 δισ. ευρώ, σε μια ανάπτυξη της τάξης του 6% έναντι της αμέσως προηγούμενης χρονιάς. Στον κύκλο εργασιών των 1,203 δισ. ευρώ δεν συνυπολογίζεται ο τζίρος των 180 εκατ. ευρώ του ΣΥΝ.ΚΑ (Υπεραγορές Κρήτης), όπου η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. κατέχει το 50%.

Σωρευτικά, ο κύκλος εργασιών της Μασούτης -μαζί με τις οικονομικές επιδόσεις της Κρητικός και του ΣΥΝΚΑ – θα μπορούσε να φτάσει τα 2,180 δισ. ευρώ. Για το 2026, το πρώτο τρίμηνο (έως 31 Μαρτίου 2026), η βορειοελλαδίτικη αλυσίδα μετρά ανάπτυξη 5,5%. Για το 2025, το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα της αλυσίδας για νέα καταστήματα και ανακαινίσεις ανήλθε σε 25 εκατ. ευρώ.