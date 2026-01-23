Λίγο διάστημα μετά τις τελικές υπογραφές για την απόκτηση της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός, η βορειοελλαδίτικη αλυσίδα Μασούτης φαίνεται πως ανοίγει ένα δεύτερο, στρατηγικό μέτωπο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δρομολογεί την απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών (51%) της Kontzoglou Distribution, ενισχύοντας την παρουσία της στον χώρο της χονδρικής και της οργανωμένης διανομής βασικών καταναλωτικών αγαθών.

Σε μια αγορά όπου η ταχύτητα, η διαθεσιμότητα και οι όροι προμήθειας καθορίζουν την ανταγωνιστικότητα, μια εταιρεία με έτοιμο δίκτυο διανομής, υποδομές σε μεγάλα αστικά κέντρα και πρόσβαση σε αποκλειστικές συνεργασίες μπορεί να λειτουργήσει ως επιταχυντής για την επόμενη ημέρα μιας μεγάλης αλυσίδας λιανικής.

Ποια είναι η Kontzoglou Distribution

Η Kontzoglou Distribution ξεκινά την επιχειρηματική της διαδρομή το 1958 στη Θεσσαλονίκη, όταν τα αδέλφια Λάζαρος και Αλέξανδρος Κοντζόγλου ιδρύουν την Αφοί Κοντζόγλου, με την πρώτη αποθήκη να βρίσκεται στα Λαδάδικα.

Σήμερα αποτελεί μια από τις αναγνωρίσιμες εταιρείες χονδρικών πωλήσεων, με πανελλαδική εμβέλεια και οργανωμένο μηχανισμό που εξυπηρετεί αλυσίδες σούπερ μάρκετ και σημεία λιανικής. Διατηρεί αποκλειστικές συνεργασίες με εταιρείες του εξωτερικού για διάθεση σε Ελλάδα και Κύπρο, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την ιταλική Agromonte, ενώ στο χαρτοφυλάκιο συνεργασιών αναφέρονται και σήματα όπως Loyd, Reeva και OMyPop.

Στο εμπορικό σκέλος, το χαρτοφυλάκιο της Kontzoglou περιλαμβάνει ιδιαίτερα γνωστά σήματα και συνεργασίες με εταιρείες όπως Μινέρβα, Γιώτης, Ήλιος, BIC, Procter & Gamble, Arla, Condito, Bolton Group και Pescanova.

Αποθήκευση, διανομή και αποκλειστικότητες που αλλάζουν ισορροπίες

Για τη Μασούτης, η απόκτηση μιας τέτοιας υποδομής θα μπορούσε να μεταφραστεί σε διπλό όφελος. Πρώτον, σε πρόσβαση σε αποκλειστικές εμπορικές συνεργασίες και συμφωνίες διανομής που διαχειρίζεται σήμερα η Kontzoglou. Δεύτερον, σε ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας, με πρόσθετη δυνατότητα αποθήκευσης και διανομής σε πανελλαδικό επίπεδο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Διαμαντής Μασούτης ελέγχει σε σύνολο 400 καταστήματα κατηγορίας super market, Grand Μασούτης, πράσινο κατάστημα, Cash & Carry και dark store το οποίο βρίσκεται στην Αττική και εξυπηρετεί αποκλειστικά το ηλεκτρονικό κατάστημα.

Τα καταστήματα αναπτύσσονται γεωγραφικά σε όλες τις περιφέρειες της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας, Αττικής και στα νησιά Κέρκυρα, Θάσο, Λήμνο, Λέσβο, Χίο, Σκιάθο, Άνδρο, Τήνο, Μύκονο, Σύρο, Πάρο, Νάξο, Μήλο, Σαντορίνη, Κάλυμνο και Κρήτη.

Διαθέτει υπερσύγχρονο Logistics Center στο Καβαλάρι Θεσσαλονίκης, το μεγαλύτερο στα Βαλκάνια, με εγκαταστάσεις 62.000 τ.μ. σε οικόπεδο έκτασης 145.000 τ.μ., μέσω του οποίου καλύπτει την τροφοδοσία του συνόλου του δικτύου της.

Το κρίσιμο ορόσημο, πλέον, είναι η διαδικασία στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Αν δεν προκύψουν εμπόδια, η κίνηση αυτή αναμένεται να αποτυπώσει μια πιο κάθετη στρατηγική για τη Μασούτης, με επέκταση πέρα από τη λιανική, σε ένα πεδίο όπου οι υποδομές, οι αποκλειστικότητες και η εφοδιαστική ισχύς καθορίζουν το παιχνίδι.



