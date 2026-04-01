Σε ισχύ τίθεται από σήμερα 1η Απριλίου 2026 ο νέος κατώτατος μισθός, ο οποίος διαμορφώνεται πλέον στα 920 ευρώ, αυξημένος κατά 4,55% σε σχέση με πέρυσι και διαμορφώνεται αναλυτικά ως εξής:

Για τους υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης, αυξάνεται κατά 40 ευρώ.

Το ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών αυξάνεται από 39,30 ευρώ σε 41,09 ευρώ, ενώ στα μισθολογικά κλιμάκια του Δημοσίου κατά 40 ευρώ, μετά την οριζόντια αύξηση των 70 ευρώ το 2024 και την αύξηση των 30 ευρώ το 2025.

Από το 2019, η σωρευτική αύξηση αγγίζει τα 270 ευρώ μηνιαίως ή 3.780 ευρώ ετησίως, 4,2 έως 5,8 μισθοί παραπάνω, δηλαδή 41,54% συνολική αύξηση από το 2019.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε σχετικά:

«Από σήμερα, ο κατώτατος μισθός λαμβάνει έκτη συνεχόμενη αύξηση, η οποία από το 2019 έχει ανέλθει στο 41,54%. Εκπεφρασμένος στόχος της κυβέρνησής μας είναι ο κατώτατος μισθός να φτάσει τα 950 ευρώ το 2027. Παράλληλα, λαμβάνουμε πρόσθετα μέτρα για την ουσιαστική ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, εντός των αντοχών της οικονομίας και των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας.

Η υποχώρηση της ανεργίας σε χαμηλό 18 ετών, η αύξηση των αποδοχών των εργαζομένων, απόρροια και της επιτυχούς εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, καθώς και η πρόσφατη σύναψη Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας που υπεγράφησαν με το νέο ευνοϊκό πλαίσιο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας και αφορούν ήδη σε σχεδόν 500.000 εργαζόμενους, ενδυναμώνουν την εργασία και ενισχύουν το διαθέσιμο εισόδημα».

Το υπουργείο παρέχει περαιτέρω διευκρινίσεις με την εξής μορφή ερωταπαντήσεων:

– Ποιοι επηρεάζονται από τη νέα αύξηση;

Από την αύξηση του κατώτατου μισθού και του ημερομισθίου ωφελούνται άμεσα 1,5 εκατομμύριο πολίτες, ήτοι περίπου 700.000 θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, όσοι λαμβάνουν επιδόματα και παροχές που υπολογίζονται με βάση τον κατώτατο μισθό (π.χ. επίδομα μητρότητας, γονικής άδειας, ανεργίας), τριετίες, ενώ έμμεσα επηρεάζεται και ο μέσος μισθός, ο οποίος, σύμφωνα με τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ για το 2025 ανήλθε σε 1.516 ευρώ.

– Ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί περισσότερο τα επόμενα χρόνια και, αν ναι, πόσο;

Ο κατώτατος μισθός μπορεί μόνο να αυξάνει κάθε χρόνο.

Βασικός στόχος είναι να ανέλθει στα 950 ευρώ το 2027.

Από το 2028, ο κατώτατος μισθός θα αναπροσαρμόζεται, βάσει μαθηματικού τύπου και θα λαμβάνει υπόψη τον πληθωρισμό και την παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας, όπως συμβαίνει ήδη σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. Γαλλία, Ολλανδία και Λουξεμβούργο)».