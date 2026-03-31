Ισχυρή αναπτυξιακή πορεία κατέγραψε ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς για τη χρήση του 2025, παρουσιάζοντας ιστορικά υψηλά σε έσοδα και λειτουργική κερδοφορία, παρά το απαιτητικό διεθνές περιβάλλον.

Τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 250,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 8,6% σε σχέση με το 2024, ενώ τα EBITDA ανήλθαν στα 132,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 2,2%. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα 86,2 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας οριακή μείωση 1,5%. Παράλληλα, τα ταμειακά διαθέσιμα έφτασαν τα 149,8 εκατ. ευρώ στο τέλος του έτους, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας.

Η διοίκηση προτείνει τη διανομή μερίσματος 1,896 ευρώ ανά μετοχή, διατηρώντας ουσιαστικά σταθερή τη μερισματική πολιτική σε σχέση με το 2024 και αποδίδοντας το 55% των καθαρών κερδών στους μετόχους.

Ισχυρές επιδόσεις στους βασικούς τομείς

Στους επιμέρους επιχειρησιακούς τομείς, η κρουαζιέρα κατέγραψε νέο ρεκόρ σε επιβατική κίνηση και έσοδα που αυξήθηκαν κατά 24,8%. Ο στρατηγικός σχεδιασμός και οι στοχευμένες συνεργασίες ενίσχυσαν περαιτέρω τη θέση του Πειραιά ως κορυφαίου κόμβου κρουαζιέρας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο σταθμός αυτοκινήτων παρουσίασε μικρή μείωση εσόδων κατά 5,4%, λόγω των έκτακτων εσόδων αποθήκευσης που είχαν καταγραφεί το 2024. Σημαντική αύξηση παρουσίασε το φορτίο διαμετακόμισης κατά 17,6%, αναδεικνύοντας την ανταγωνιστικότητα του τομέα.

Ο Προβλήτας Ι, τον οποίο διαχειρίζεται απευθείας η ΟΛΠ Α.Ε., παρουσίασε αύξηση εσόδων κατά 17,0%, ως αποτέλεσμα της αυξημένης διακίνησης φορτίων και για πρώτη στην ιστορία του παρουσιάζει καθαρή κερδοφορία. Οι Προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ σημείωσαν αύξηση εσόδων κατά 10,8% παρά τη μείωση της διακίνησης κυρίως στο δεύτερο εξάμηνο. Συνολικά, η δραστηριότητα στους σταθμούς εμπορευματοκιβωτίων επέδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, αυξάνοντας σημαντικά τα συνολικά έσοδα των Προβλητών Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, παρά τις συνεχιζόμενες επιπτώσεις της κρίσης στην Ερυθρά Θάλασσα, που έχει κρατήσει κλειστή τη διαδρομή μέσω της Διώρυγας του Σουέζ.

Στην ακτοπλοΐα, καταγράφηκε μείωση των εσόδων κατά 28,4% λόγω της μείωσης των λιμενικών τελών από τον Μάιο του 2025, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με στόχο τη διατήρηση των τιμών των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και της θετικής ανταπόκρισης της ΟΛΠ Α.Ε. στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Ο αριθμός των επιβατών και των οχημάτων σημείωσε νέα αύξηση επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό ρόλο του Πειραιά ως βασικού πυλώνα της εγχώριας ακτοπλοΐας και της διασύνδεσης της ηπειρωτικής χώρας με τα νησιά.

Η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη διατήρησε έντονη δραστηριότητα το 2025, ωστόσο τα συνολικά έσοδα από ναυπηγοεπισκευαστικές δραστηριότητες μειώθηκαν κατά 7,2%, κυρίως λόγω της τετράμηνης συντήρησης μίας εκ των δεξαμενών.

Θετική προοπτική και συνέχιση επενδύσεων

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε., κ. Su Xudong, δήλωσε: «Το 2025 επιβεβαίωσε τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία του Οργανισμού, με ισχυρές οικονομικές και λειτουργικές επιδόσεις. Μέσα σε ένα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον πετύχαμε νέα θετικά αποτελέσματα, ενώ συνεχίσαμε να επενδύουμε συστηματικά στο μέλλον του λιμένα. Αυτό αποδεικνύει τη δύναμη της στρατηγικής μας και την αφοσίωση των εργαζομένων της ΟΛΠ Α.Ε. Συνεχίζουμε με συνέπεια να υλοποιούμε τη στρατηγική μας, δημιουργώντας αξία για τους μετόχους μας και στηρίζοντας τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του λιμένα και της ελληνικής οικονομίας.»