Ισχυρές ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου.

Η αγορά ανακάμπτει μετά από δύο πτωτικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε καταγράψει συνολικές απώλειες 2,58%.

Η αγορά αναμένει τη σημερινή απόφαση από τον MSCI σχετικά με την πιθανή αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ανεπτυγμένες αγορές.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2,040,83 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 1,69%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 22,85 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 1,73%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 1,14%.

Ανοδικά κινούνται όλες οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης και τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Alpha Bank (+2,42%), της Πειραιώς (+2,40%), της Elvalhalcor (+2,37%), της Jumbo (+2,35%), της Τιτάν (+2,17%) και της Eurobank (+2,12%).

Ανοδικά κινούνται 70 μετοχές, 16 πτωτικά και 7 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (+9,01%) και Εβροφάρμα (+3,895), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές:CrediaBank (-1,83%) και ΥΚΝΟΤ (-1,79%).