Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των αιτήσεων για το Fuel Pass 2026 έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα στο gov.gr.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό:

Η πλατφόρμα ανοίγει μέσα στην εβδομάδα

Οι πρώτες πληρωμές γίνονται πριν τα μέσα του μήνα

Η επιδότηση θα δοθεί εφάπαξ και θα καλύπτει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Πώς γίνεται η αίτηση

Η αίτηση fuel pass 2026 θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής πλατφόρμας στο gov.gr, με τη χρήση των κωδικών Taxisnet.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

Είσοδος στην πλατφόρμα με κωδικούς Taxisnet

Επιβεβαίωση προσωπικών στοιχείων

Δήλωση κύριας κατοικίας

Επιλογή τρόπου πληρωμής (IBAN ή ψηφιακή κάρτα)

Οριστική υποβολή αίτησης

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του Fuel Pass 2026 αναμένεται να είναι φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και των ελευθέρων επαγγελματιών, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

Τα βασικά εισοδηματικά κριτήρια διαμορφώνονται ως εξής:

Έως 25.000 ευρώ για άγαμους

Έως 35.000 ευρώ για έγγαμους

Προσαύξηση κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί

Ειδική πρόβλεψη για μονογονεϊκές οικογένειες

Ποια ποσά θα δοθούν

Η επιδότηση καυσίμων μέσω του Fuel Pass 2026 αναμένεται να φτάνει έως και τα 60 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή και τον τρόπο πληρωμής.

Σημαντική είναι η διαφορά μεταξύ:

Ψηφιακής κάρτας: μεγαλύτερη επιδότηση

Κατάθεσης σε IBAN: μικρότερο ποσό, αλλά μεγαλύτερη ευελιξία

Σημαντικό ρόλο παίζει και η παράλληλη παρέμβαση στο πετρέλαιο κίνησης, η οποία μειώνει άμεσα την τιμή στην αντλία. Σε συνδυασμό με το Fuel Pass, δημιουργείται ένα διπλό όφελος για τους οδηγούς diesel, ενισχύοντας περαιτέρω το διαθέσιμο εισόδημα για μετακινήσεις.

Συνολικά, το νέο Fuel Pass λειτουργεί ως ένα στοχευμένο μέτρο στήριξης σε μια περίοδο αυξημένου κόστους καυσίμων. Αν και δεν εξαλείφει πλήρως τις επιβαρύνσεις, προσφέρει μια ουσιαστική ανάσα, με το βάρος πλέον να πέφτει στην ταχύτητα υλοποίησης και την έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων.

Διπλή επιδότηση για τα diesel

Ιδιαίτερη σημασία έχει η διευκρίνιση ότι οι οδηγοί πετρελαιοκίνητων Ι.Χ. που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια λαμβάνουν διπλή ενίσχυση.

Συγκεκριμένα, επωφελούνται τόσο από το Fuel Pass όσο και από την επιδότηση στην αντλία, η οποία ανέρχεται σε 20 λεπτά ανά λίτρο. Η διπλή αυτή ενίσχυση αποτελεί βασικό στοιχείο του μέτρου, καθώς δίνεται έμφαση στο diesel λόγω της αυξημένης χρήσης του στην παραγωγή και την εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά και των μεγαλύτερων αυξήσεων που έχει καταγράψει σε σχέση με τη βενζίνη.

Οι επιλογές για τους ιδιοκτήτες ΙΧ είναι δύο: με άυλη ψηφιακή κάρτα που πρέπει να εγκατασταθεί και να ενεργοποιηθεί σε κατάλληλη συσκευή smartphone που θα υποστηρίζει ανέπαφες πληρωμές (NFC) ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της επιλογής του.

Στη δεύτερη περίπτωση, το ποσό που θα κατατεθεί σε ΙΒΑΝ είναι μικρότερο κατά 10 ή 5 ευρώ, μπορεί όμως να αναληφθεί σε μετρητά για κάθε χρήση και όχι απαραίτητα για καύσιμα.

Αντίθετα, για το ποσό σε ψηφιακή κάρτα προβλέπονται περιορισμοί: αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πρατήρια, αλλά και στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς που διαθέτουν ακυρωτικά μηχανήματα εισιτηρίων που δέχονται ανέπαφα κάρτες, καθώς και στα POS των ταξί – εφόσον υποστηρίζουν ανέπαφες πληρωμές. Δεν αποσαφηνίζεται (ούτε αποκλείεται όμως) στην ΠΝΠ αν γίνεται δεκτή η χρήση της άυλης κάρτας στα POS έκδοσης εισιτηρίων ή κάρτας απεριορίστων διαδρομών εταιριών ή οργανισμών μαζικής μεταφοράς (όπως πχ λεωφορεία, ΜΕΤΡΟ, τραμ, ΚΤΕΛ, σιδηρόδρομο κλπ).

Όπως διευκρινίζει η ΠΝΠ:

Κάθε όχημα ή μοτοσυκλέτα – μοτοποδήλατο μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο, το οποίο διαθέτει επί του οχήματος και της μοτοσυκλέτας – μοτοποδηλάτου πλήρη κυριότητα ή συγκυριότητα ή είναι μισθωτής δυνάμει συμβολαίου χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώνει μόνο ένα όχημα ή μοτοσυκλέτα – μοτοποδήλατο. Άρα αν δύο ή περισσότερα οχήματα σε ένα νοικοκυριό ανήκουν όλα στο ίδιο πρόσωπο, τότε επιδοτείται ένα και μόνο όχημα του νοικοκυριού.

Προϋπόθεση είναι το όχημα, μοτοσυκλέτα – μοτοποδήλατο να είναι σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην οφείλονται γι’ αυτό τέλη κυκλοφορίας.

Πέντε βήματα πρέπει να ακολουθήσουν οι δικαιούχοι με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια (25.000 ευρώ για τον άγαμο, 35.000 για τον έγγαμο συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί) για να λάβουν την ενίσχυση:

Βήμα 1. Επιλογή με εισοδηματικά κριτήρια

Πριν οποιαδήποτε κίνηση, ο πολίτης ελέγχει και επιβεβαιώνει ότι πληροί τις προϋποθέσεις.

Απαιτείται να είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2024 (δήλωση που υποβλήθηκε το 2025) εντός των ορίων που θέτει η ΠΝΠ.

Επίσης πρέπει ο ίδιος να είναι ιδιοκτήτης (ή συνιδιοκτήτης) οχήματος ή μοτοσυκλέτας που κυκλοφορεί, είναι ασφαλισμένο και δεν οφείλονται γι’ αυτό τέλη κυκλοφορίας.

Βήμα 2. Είσοδος στην εφαρμογή του gov.gr

Ο δικαιούχος θα μπαίνει με τους κωδικούς Taxisnet στην ειδική εφαρμογή της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) που δημιουργεί η «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (ΚτΠ), εποπτευόμενη από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Βήμα 3. Συμπλήρωση στοιχείων και επιλογή τρόπου είσπραξης

Μπαίνοντας στην εφαρμογή, ο αιτών πιστοποιεί, συμπληρώνει ή επικαιροποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του: διεύθυνση email, αριθμό κινητού τηλεφώνου και αριθμό προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού.

Στη συνέχεια επιλέγει έναν από τους δύο τρόπους λήψης της ενίσχυσης:

Ψηφιακή χρεωστική κάρτα, που εκδίδεται ειδικά για τον σκοπό αυτόν από πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό – με υψηλότερο ποσό ενίσχυσης

Πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό επιλογής του (με 5 ή 10 ευρώ λιγότερα).

Bήμα 4. Αυτόματος έλεγχος προϋποθέσεων

Ο πολίτης δεν χρειάζεται να προσκομίσει έγγραφα και δικαιολογητικά.

Το σύστημα διαλειτουργεί αυτόματα με το Φορολογικό Μητρώο και το Μητρώο Αυτοκινήτων της ΑΑΔΕ, ελέγχοντας το εισόδημα, την ιδιοκτησία του οχήματος, την ασφάλιση και την πληρωμή τελών κυκλοφορίας.

Εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, τα στοιχεία του δικαιούχου διαβιβάζονται στο πιστωτικό ίδρυμα για την έκδοση κάρτας ή την πίστωση στον λογαριασμό.

Βήμα 5. Λήψη και χρήση της ενίσχυσης σε κάρτα

Μετά την έκδοση, η ψηφιακή κάρτα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνον: για αγορά καυσίμων σε πρατήρια καυσίμων, για μετακίνηση με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, περνώντας την ψηφιακή κάρτα απευθείας στους επικυρωτές εισιτηρίων και σε ταξί σαν χρεωστική κάρτα σε POS.

Δεν επιτρέπεται ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ, ούτε η μεταφορά του ποσού σε τρίτο πρόσωπο.