Πονοκέφαλο στους καταναλωτές προκαλεί φέτος ενόψει της 25ης Μαρτίου η τιμή του μπακαλιάρου καθώς φτάνει τα 27 το κιλό.

Ο μπακαλιάρος για το φετινό τραπέζι της 25ης Μαρτίου είναι πιο είναι ακριβός από ποτέ, καθώς οι τιμές έχουν σημειώσει σημαντική άνοδο σε σχέση με το 2022.

Στη Βαρβάκειο αγορά, σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ της εκπομπής του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο υγράλατος μπακαλιάρος με κόκκαλο πωλείται περίπου 21,90 €/κιλό, ενώ το φιλέτο φτάνει έως και 27 €/κιλό.

Πόσο κοστίζει ο μπακαλιάρος

Οι τιμές στα σούπερ μάρκετ

Μπακαλιάρος παστός Νορβηγίας: 12,50 – 13 €/κιλό

Μπακαλιάρος παστός φιλέτο Νήσων Φερόε: 18 €/κιλό

Μπακαλιάρος cod φιλέτο, ελαφρώς αλατισμένος (εισαγωγής): 13,95 €/κιλό

Λινγκ: 11 €/κιλό

Μπακαλιάρος φιλέτο ξαλμυρισμένος Ισλανδίας: 10 €/κιλό

Οι τιμές στην αγορά της Βαρβακείου