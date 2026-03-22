Επιδότηση καυσίμων τύπου Fuel Pass, ενίσχυση στο πετρέλαιο κίνησης, νέο στοχευμένο Market Pass, παρεμβάσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα, μέτρα για την ακτοπλοΐα και στήριξη ενεργοβόρων επιχειρήσεων βρίσκονται στο επίκεντρο των κυβερνητικών σχεδιασμών, σε ένα περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας στις διεθνείς αγορές και αυξανόμενης πίεσης στο ενεργειακό κόστος.

Η κυβέρνηση κινείται με προσεκτικά βήματα, αποφεύγοντας προς το παρόν μέτρα μεγάλης δημοσιονομικής επιβάρυνσης. Το οικονομικό επιτελείο δίνει έμφαση σε παρεμβάσεις που μπορούν να ενεργοποιηθούν άμεσα και έχουν ήδη δοκιμαστεί στο παρελθόν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετης στήριξης εφόσον το απαιτήσουν οι εξελίξεις.

Σενάρια για καύσιμα και ενίσχυση νοικοκυριών

Στο μέτωπο των καυσίμων εξετάζεται η επαναφορά επιδότησης με εισοδηματικά κριτήρια, ώστε να στηριχθούν κυρίως τα μεσαία και πιο ευάλωτα νοικοκυριά. Το μέτρο ενδέχεται να έχει προσωρινό χαρακτήρα και να εφαρμοστεί ακόμη και πριν από το Πάσχα. Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκεται και η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης απευθείας στην αντλία, με στόχο να συγκρατηθεί το κόστος μεταφορών και να περιοριστούν οι ανατιμήσεις στην αγορά.

Σε ό,τι αφορά την κατανάλωση, σχεδιάζεται ένα νέο, πιο στοχευμένο Market Pass, με αυστηρότερα κριτήρια και σαφώς καθορισμένες κατηγορίες δαπανών. Σκοπός είναι να ενισχυθούν τα νοικοκυριά απέναντι στις αυξήσεις σε βασικά αγαθά, χωρίς να υπάρξει υπερβολική επιβάρυνση στον προϋπολογισμό.

Ενέργεια, ακρίβεια και έλεγχοι στην αγορά

Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων στο ηλεκτρικό ρεύμα, εφόσον οι αυξήσεις αποκτήσουν πιο μόνιμα χαρακτηριστικά. Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά την πορεία των τιμών ενέργειας, προκειμένου να αποφασίσει αν απαιτούνται επιπλέον μέτρα στήριξης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας, με την εξέταση διατήρησης πλαφόν στα περιθώρια κέρδους σε καύσιμα και βασικά προϊόντα, αλλά και την ενίσχυση των ελέγχων στην αγορά.

Στον πρωτογενή τομέα, το βάρος πέφτει στη μείωση του κόστους παραγωγής, είτε μέσω πλαφόν στα αγροτικά εφόδια είτε μέσω άμεσων ενισχύσεων προς τους παραγωγούς, ώστε να αποτραπεί νέος κύκλος αυξήσεων στις τιμές των τροφίμων.

Ακτοπλοΐα και επιχειρήσεις

Παρεμβάσεις εξετάζονται και στην ακτοπλοΐα, με στόχο τη συγκράτηση των τιμών ενόψει της τουριστικής περιόδου. Στα σενάρια περιλαμβάνονται η μείωση λιμενικών τελών, η ενίσχυση κοινωνικών εκπτώσεων, καθώς και πιθανές αλλαγές στον ΦΠΑ για τα εισιτήρια οχημάτων.

Παράλληλα, σχεδιάζονται μέτρα στήριξης για ενεργοβόρες επιχειρήσεις, όπως βιοτεχνίες και αρτοποιεία, που πλήττονται ιδιαίτερα από το αυξημένο ενεργειακό κόστος.

Δημοσιονομικά όρια και ευρωπαϊκές αποφάσεις

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση τηρεί στάση αναμονής ως προς τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη δημοσιονομική ευελιξία, καθώς το εύρος των παρεμβάσεων θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τα περιθώρια που θα δοθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Για την ώρα, εκτός σχεδιασμού παραμένει η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, καθώς θεωρείται μέτρο υψηλού κόστους και δύσκολα αναστρέψιμο. Ωστόσο, δεν αποκλείεται να επανεξεταστεί σε περίπτωση επιδείνωσης των συνθηκών.

Η συνολική στρατηγική της κυβέρνησης βασίζεται σε στοχευμένες παρεμβάσεις και ευελιξία, με στόχο την προστασία των νοικοκυριών και της οικονομίας, χωρίς να διαταραχθεί η δημοσιονομική ισορροπία.