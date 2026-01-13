Σε τρεις υποδράσεις θα ξεδιπλωθεί η δράση «Eκσυγχρονισμός Mικρής Eπιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας 2025», συνολικού προϋπολογισμού €23 εκατ., οι αιτήσεις για την οποία θα ανοίξουν στις 10 Φεβρουαρίου.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τις υποδράσεις:

Η δημόσια δαπάνη για όλα τα επενδυτικά σχέδια ανέρχεται στο 50% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, ενώ το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται από ιδιωτική συμμετοχή.

Κατηγορίες δαπανών

Για τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού των προς χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων στην 1η υποδράση, επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών είναι οι ακόλουθες:

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος.

Εξοπλισμός Γραφείου ή λοιπός εξοπλισμός

Λογισμικά

Πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα, καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε (πρότυπα χωρών προορισμού)

Σχεδιασμός Προϊόντων/Υπηρεσιών

Εταιρική Ταυτότητα-Προβολή Επιχείρησης-Εκθέσεις

Για τις άλλες δύο, οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών διαμορφώνονται ως εξής:

Κτίρια, εγκαταστάσεις, περιβάλλων χώρος, προσβασιμότητα

Βελτίωση προσβασιμότητας

Βασικός ή λοιπός εξοπλισμός, Εσωτερικά Μεταφορικά Μέσα

Βασικός ή λοιπός εξοπλισμός, Εσωτερικά και Εξωτερικά Μεταφορικά Μέσα

Λογισμικά

Πιστοποιήσεις

Σχεδιασμός Προϊόντων/ Υπηρεσιών

Εταιρική Ταυτότητα-Προβολή Επιχείρησης- Εκθέσεις

Business Plan

