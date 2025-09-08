Αυξήσεις που μεσοσταθμικά θα φτάνουν στα 110 ευρώ τον μήνα και για ανώτερους αξιωματικούς θα ξεπερνούν τα 200 ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά τη διάρκεια της εξειδίκευσης των μέτρων τα οποία ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στην ομιλία του στη ΔΕΘ.

«Το πακέτο μέτρων έχει συνολικά εθνική στόχευση. Μέρος του είναι η αναμόρφωση των μισθολογίων στις ένοπλες δυνάμεις, στα σώματα ασφαλείας. Προβλέπεται αναμόρφωση μισθολογίου και βαθμολογίου ενόπλων δυνάμεων. Αυτό έχει ήδη ανακοινωθεί διεξοδικά. Αυτό που δεν έχει ανακοινωθεί διεξοδικά είναι η αντίστοιχη ενίσχυση, η οποία θα γίνει σε αστυνομία, σε πυροσβεστική και στο λιμενικό. Από τον Οκτώβριο αναμορφώνεται το μισθολόγιο των ενστόλων, με βάση χρόνια υπηρεσίας και βαθμό, και μεσοσταθμικά για αυτούς οι αυξήσεις θα φτάνουν τα 110 ευρώ τον μήνα. Ενώ για ανώτερους αξιωματικούς θα ξεπερνούν και τα 200 ευρώ ανάλογα με τον βαθμό» δήλωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Παράλληλα, όπως εξήγησε ο υπουργός, αυξάνεται η αποζημίωση των οπλιτών και βελτιώνονται οι αποδοχές εξωτερικής υπηρεσίας για τους διπλωμάτες στο υπουργείο Εξωτερικών.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε ότι θεσπίζονται εκπτώσεις φόρου σε μία σειρά από στρατηγικούς τομείς, που έχουν σχέση με την άμυνα και την τεχνολογία, όπως κατασκευή όπλων και πυρομαχικών, κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, κατασκευή ηλεκτρονικού εξοπλισμού και άλλων μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα, αεροσκαφών και συναφών μηχανημάτων κ.ά.

«Με όλα αυτά θέλουμε να επενδύσουμε στην αμυντική βιομηχανία, ως μία ευκαιρία ειδικά τώρα που αυτό τώρα μπαίνει στη συζήτηση ευρύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο» είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

«Θωρακίζουμε την ισχύ της χώρας, τιμάμε τον άνθρωπο που στέκεται στα σύνορα ξηράς και θάλασσας, διασφαλίζουμε ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, ασφαλή σύνορα, ζωντανούς ακριτικούς τόπους και παραγωγική ανασυγκρότηση με ελληνική υπογραφή», κατέληξε ο υπουργός.