Το Μουσείο Μπενάκη / Εργαστήριο Γιάννη Παππά στου Ζωγράφου, ανοίγει τις πύλες του και υποδέχεται την Τετάρτη 6 Μαΐου την έκθεση «Αναπλάθοντας τη Μοίρα». Πρόκειται για μια σύγχρονη φοιτητική έκθεση γλυπτικής που αντλεί έμπνευση από το εμβληματικό έργο του Γιάννη Παππά «Οι Τρεις Μοίρες» (1971), στο οποίο μοντέλα της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών της δεκαετίας του 1970 μεταμορφώθηκαν στις Τρεις Μοίρες — Κλωθώ, Λάχεσις, Άτροπος.

Στην έκθεση παρουσιάζονται σύγχρονες γλυπτικές προσεγγίσεις από φοιτητές της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, προερχόμενοι από τα Εργαστήρια Μαρμαροτεχνίας, Κεραμικής, Γυψοτεχνίας, Σχεδίασης 3D και το ΙΓ’ Εργαστήριο Ζωγραφικής.

Συμμετέχουν επίσης φοιτητές της Ανωτέρας Σχολής Καλών Τεχνών Μαρμαροτεχνίας Πανόρμου Τήνου, δημιουργώντας έναν δυναμικό διάλογο ανάμεσα στην παράδοση και τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση.

Η έκθεση διερευνά τη σχέση μεταξύ μοίρας και δημιουργίας, υλικότητας και μυθολογικής αφήγησης, αναδεικνύοντας τη γλυπτική ως μέσο ανάδειξης του τρόπου με τον οποίο οι σημερινοί φοιτητές της ΑΣΚΤ και της Καλών Τεχνών της Τήνου επαναπροσεγγίζουν τον διαχρονικό μύθο των Μοιρών, σε διάλογο με το έργο και τη διδασκαλία του Γιάννη Παππά.

Μέσα από σύγχρονες εικαστικές πρακτικές, οι νέοι δημιουργοί δεν αναπαράγουν απλώς το μυθολογικό αφήγημα, αλλά το επανερμηνεύουν, θέτοντας σε κίνηση μια ζωντανή σχέση συνέχειας και μετασχηματισμού ανάμεσα στις γενιές.

Επιμέλεια:

Θοδωρής Μπαργιώτας, Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ, Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών & Κινηματογράφου

Γιώργος Αλεξανδρίδης, Επίκουρος Καθηγητής ΑΣΚΤ

Εγκαίνια: Τετάρτη 6 Μαΐου 2026, ώρα 20:00

Διάρκεια έκθεσης: 07.05 – 26.07.2026

Μουσείο Μπενάκη / Εργαστήριο Γιάννη Παππά

Ανακρέοντος 38, Ζωγράφου