Ο Κουέντιν Ταραντίνο μπορεί να εγκατέλειψε το πιο πρόσφατο πρότζεκτ του, όμως θα επιστρέψει στην υποκριτική.

Ο Ταραντίνο πρόκειται να πρωταγωνιστήσει στην ταινία μεγάλου μήκους «Only What We Carry». Θα είναι ο πρώτος μεγάλος ρόλος του στην οθόνη από το «From Dusk Till Dawn» το 1996.

Το τοποθετημένο στη Γαλλία δράμα του Τζέιμι Άνταμς, το οποίο ολοκληρώθηκε πρόσφατα, περιγράφεται ως «ένας στοχασμός στην αγάπη, την απώλεια και το ήρεμο θάρρος που χρειάζεσαι για να προχωρήσεις μπροστά».

Οι συμπρωταγωνιστές του «Star Trek», Σάιμον Πεγκ και Σοφία Μπουτέλα, θα πρωταγωνιστήσουν με τον Ταραντίνο, μαζί με τους Σαρλότ Γκενσμπούρ και Λίαμ Χέλμαν. Η τραγουδίστρια Λίζι ΜακΆλπαϊν θα κάνει επίσης το ντεμπούτο της σε ταινία μεγάλου μήκους.

Ο Πεγκ γνωστός για τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στις ταινίες Mission: Impossible, πρόκειται να υποδυθεί τον Τζούλιαν Τζονς «έναν κάποτε αξιοθαύμαστο καθηγητή η πρώην μαθήτρια του οποίου επιστρέφει για να αντιμετωπίσει τα φαντάσματα του παρελθόντος της». Ο Ταραντίνο θα υποδυθεί τον Τζον Πέρσι, παλιό φίλο του Τζούλιαν, «η ξαφνική άφιξη του οποίου αναδεικνύει θαμμένες αλήθειες».

Αν και ο Ταραντίνο είναι κυρίως γνωστός ως σκηνοθέτης, έχει εμφανιστεί πολλές φορές μπροστά στην κάμερα. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, είχε ρόλους στις δύο πρώτες του ταινίες, «Reservoir Dogs» και «Pulp Fiction» και πρωταγωνίστησε μαζί με τους Τζορτζ Κλούνεϊ και Χάρβεϊ Καϊτέλ στο «From Dusk Till Dawn» (1996).

Έχει κάνει επίσης μικρές εμφανίσεις στις ταινίες του, δάνεισε τη φωνή του σε έναν offscreen σκηνοθέτη στα φιλμ «Kill Bill» και «Once Upon a Time in Hollywood» ενώ στις «Inglorious Basterds» και «Django Unchained» υποδύεται ρόλους οι οποίοι βρίσκουν βίαιο τέλος στην οθόνη. Ήταν επίσης αφηγητής της τηλεοπτικής σειράς του 2022 «Super Pumped».