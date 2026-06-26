Οι δύο ισοπαλίες στο Μουντιάλ με τη Σαουδική Αραβία και το Πράσινο Ακρωτήρι έχουν φέρει τριγμούς και σημαντικά εσωτερικά προβλήματα στην Εθνική ομάδα της Ουρουγουάης.

Η Ουρουγουάη έχει μαζέψει μόλις δύο βαθμούς κόντρα σε Σαουδική Αραβία και Πράσινο Ακρωτήρι και αυτό σημαίνει ότι στην τελευταία αγωνιστική του Μουντιάλ ενάντια στην Ισπανία θέλει νίκη για να πάρει την πρόκριση. Από την άλλη Μέσα της χώρας αναφέρουν ότι οι παίκτες έχουν εκφράσει ήδη μία έντονη δυσαρέσκεια προς στο πρόσωπο του κόουτς Μαρσέλο Μπιέλσα.

Όπως μεταδίδεται σχετικά οι Ροσέ, Ουγκάρτε, Μπεντανκούρ και Βαλβέρδε είχαν συνάντηση μαζί του. Του μετέφεραν ότι οι προπονήσεις του είναι πολύ έντονες και ότι υπάρχουν τραυματισμοί λόγω αυτής της κατάστασης.

Ο Μπιέλσα μάλιστα είδε αρκετούς παίκτες του να αποχωρούν ενώ έκανε ομιλία με τον Χιμένες να προσπαθεί να τους σταματήσει. «Προσπαθήσατε ήδη να με διώξετε όταν υπήρχε η ιστορία του Λουίς Σουάρες και κάποιες άλλες φορές επίσης. Χτίζω καριέρες για μερικούς από τους παίκτες εδώ. Παραδέχομαι ότι έφερα τραυματισμένους παίκτες στο Παγκόσμιο αλλά μου είναι πιστοί και για αυτό τους έφερα εδώ», φέρεται να είπε μεταξύ άλλων ο Μπιέλσα προς τους παίκτες του.