Ο Μεντιλίμπαρ επικοινώνησε ξανά με τον Μάρμολ, παρουσίασε το αγωνιστικό του πλάνο και έστειλε έτσι μήνυμα αποφασιστικότητας ενόψει των τελικών εξελίξεων.

Ο Ολυμπιακός ανεβάζει ρυθμούς στην προσπάθεια ολοκλήρωσης των ανοιχτών μεταγραφικών του υποθέσεων, με τον Μίκα Μάρμολ να παραμένει μία από τις βασικές προτεραιότητες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής.

Ο Βάσκος τεχνικός έχει αναλάβει προσωπικά πρωτοβουλίες προκειμένου να πείσει τον 24χρονο αμυντικό να επιλέξει τους «ερυθρόλευκους». Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε νέα απευθείας επικοινωνία με τον ποδοσφαιριστή, τη δεύτερη μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, επαναλαμβάνοντας την επιθυμία του να συνεργαστούν στον Πειραιά.

Κατά την διάρκεια της συζήτησης, ο προπονητής του Ολυμπιακού φέρεται να παρουσίασε εκ νέου το αγωνιστικό πλάνο της ομάδας, εξηγώντας τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύει να αξιοποιήσει τον Μάρμολ, αλλά και τον ρόλο που προορίζεται να έχει στο νέο πρότζεκτ του συλλόγου. Παράλληλα, υπογράμμισε την εκτίμηση που τρέφει για τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά, διαβεβαιώνοντάς τον ότι δεν προορίζεται για συμπληρωματική λύση, αλλά για ποδοσφαιριστή με ουσιαστική συμμετοχή και ενεργό ρόλο στο ροτέισον της ομάδας.

Την ίδια στιγμή, η διοίκηση του Ολυμπιακού εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρή θέση στις διαπραγματεύσεις. Όπως προκύπτει από την πλευρά του ποδοσφαιριστή, η πρόταση των Πειραιωτών παραμένει η πλέον ελκυστική σε οικονομικό επίπεδο, καλύπτοντας τόσο τις απαιτήσεις του ίδιου όσο και σημαντικό μέρος των όρων που έχουν θέσει οι εκπρόσωποί του.

Η νέα παρέμβαση του Μεντιλίμπαρ ήρθε να ενισχύσει τη βελτιωμένη πρόταση που έχει ήδη κατατεθεί, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον του συλλόγου. Ωστόσο, στον Ολυμπιακό δεν υπάρχει διάθεση για μακροχρόνια αναμονή, καθώς επιθυμούν άμεσες εξελίξεις και ξεκάθαρη απάντηση από την πλευρά του παίκτη.

Η υπόθεση αναμένεται να ξεκαθαρίσει σύντομα, είτε με συμφωνία είτε με οριστική αποχώρηση των «ερυθρόλευκων» από τη διεκδίκησή του. Το ενδιαφέρον για τον Μάρμολ παραμένει έντονο και από άλλους ευρωπαϊκούς συλλόγους, με ομάδες όπως η Θέλτα, Εσπανιόλ, η Μπράγκα και η Φεγενορντ να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από τον Ισπανό αμυντικό.