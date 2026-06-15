Προς το τέλος της συνεργασίας τους οδεύουν πρόσω ολοταχώς οι Ραζβάν Λουτσέσκου και ΠΑΟΚ και πλέον μένουν τα τυπικά για το… διαζύγιο των δύο πλευρών.

Τελικώς μετά από αρκετές ημέρες αναμονής όλα δείχνουν ότι οι ΠΑΟΚ και Ραζβάν Λουτσέσκου δεν θα συνεχίσουν μαζί. Μετά από πέντε χρόνια στον πάγκο του Δικεφάλου του Βορρά, ο Ρουμάνος προπονητής αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν και ενώ μένουν μόνο οι ανακοινώσεις για την οριστική αποχώρηση του.

Αυτό θα είναι το φινάλε της δεύτερης θητείας του 57χρονου κόουτς στον ΠΑΟΚ. Σε 256 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις μέτρησε 143 νίκες με 56 ισοπαλίες και 57 ήττες ενώ πανηγύρισε το πρωτάθλημα της σεζόν 2023 / 24. Έτσι στην συνέχεια ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί για τον διάδοχό του.