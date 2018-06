Ο χάρτης με το μέρος που κατοικεί ο Γουίνι το αρκουδάκι βγαίνει σε δημοπρασία

Το φανταστικό μέρος στο οποίο κατοικεί ο συμπαθέστατος Γουίνι, το αρκουδάκι που έκανε πλήθος παιδιών να χαμογελάσουν και ο χάρτης που το απεικόνιζε θα βγουν σε δημοπρασία.

Ο χάρτης Hundred Acre Wood, του φανταστικού μέρους που ζει ο Winnie-The-Pooh, θα βγει στο σφυρί από το Sotheby's στο Λονδίνο και αναμένεται να ξεπεράσει και τις 200.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του οίκου δημοπρασιών «είναι ένα πολύτιμο κομμάτι, γιατί ουσιαστικά σε μυεί στον κόσμο του Winnie, είναι η είσοδος σε αυτόν τον φανταστικό κόσμο. Σαν να ανοίγεις την πρώτη σελίδα της πρώτης έκδοσης. Ο χάρτης αυτός υπάρχει και στην ταινία κινουμένων σχεδίων της Disney και πρόκειται ουσιαστικά για έναν οπτικοποιημένο οδηγός στον μαγικό κόσμο του Γουίνι», όπως μετέδωσε το Reuters

Το σχέδιο χρονολογείται στο 1926 και δημιουργός του είναι ο E. H. Shepard.

