Ένα σπάνιο όσο και ανησυχητικό περιστατικό έφερε ξανά στο προσκήνιο μία από τις πιο θανατηφόρες ασθένειες της ανθρώπινης ιστορίας. Η 28χρονη Ντάρια Σιπίλοβα, η οποία εργαζόταν ως τεχνικός εργαστηρίου στο Ινστιτούτο Έρευνας κατά της Πανώλης στο Ιρκούτσκ της Σιβηρίας, άφησε την τελευταία της πνοή χτυπημένη από την πνευμονική μορφή της πανώλης.



Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τοπικά μέσα ενημέρωσης και ανεξάρτητα ρωσικά δίκτυα, η άτυχη κοπέλα μολύνθηκε κατά τη διάρκεια της εργασίας της, όταν έσπασε κατά λάθος ένας δοκιμαστικός σωλήνας που περιείχε το ζωντανό βακτήριο Yersinia pestis. Η 28χρονη εισήχθη εσπευσμένα στο νοσοκομείο της πόλης Σελέχοφ με βαριάς μορφής πνευμονία, όπου και κατέληξε δύο εικοσιτετράωρα αργότερα.



Η πνευμονική πανώλη μεταδίδεται εξαιρετικά εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω σταγονιδίων, όπως με τον βήχα ή το φτάρνισμα, και είναι σχεδόν πάντα θανατηφόρα αν δεν χορηγηθούν έγκαιρα ισχυρά αντιβιοτικά. Για τον λόγο αυτό, οι αρχές έθεσαν αμέσως σε εφαρμογή έκτακτα πρωτόκολλα ασφαλείας, προχωρώντας στην πλήρη απομόνωση του νοσοκομείου στο οποίο νοσηλεύτηκε η κοπέλα.

Επιπλέον, περίπου 200 άνθρωποι, στους οποίους περιλαμβάνονται συνάδελφοι, συγγενείς και ιατρικό προσωπικό που ήρθε σε επαφή μαζί της, βρίσκονται απομονωμένοι υπό στενή παρακολούθηση. Ο κυβερνήτης της γειτονικής περιφέρειας της Μπουργιατίας, Αλεξέι Τσιντένοφ, έσπευσε να καθησυχάσει τους πολίτες δηλώνοντας ότι δεν υπάρχει έξαρση ή εστία στην κοινότητα και ότι πρόκειται για ένα μεμονωμένο εργαστηριακό ατύχημα, ενώ οι αρχές διαβεβαιώνουν πως λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα αντι-επιδημικά μέτρα.