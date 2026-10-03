Ο Λαμίν Γιαμάλ άνοιξε το σκορ στον αγώνα της Ισπανίας με την Τσεχία για το Nations League και ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε… τρελάθηκε στον πάγκο.

Η παγκόσμια πρωταθλήτρια θέλει την τρίτη νίκη σε ισάριθμους αγώνες για να παραμείνει στην 1η θέση του ομίλου της και μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, ανοίγοντας το σκορ μόλις στο 6ο λεπτό με τον Γιαμάλ.

Ανάμεσα σε πολλούς αντιπάλους, ο 19χρονος άσος της Μπαρτσελόνα βρήκε τον χώρο που ήθελε για να σουτάρει και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα για το 1-0.

🚨GOAL: LAMINE YAMAL OPENS THE SCORING FOR SPAIN IN JUST 5 MINUTEA OF THE GAME! pic.twitter.com/21lqXiD6jC — Hamza Abdelkarim (@energy_64) October 3, 2026

Ένα γκολ που ενθουσίασε όχι μόνο τους φιλάθλους αλλά και τον προπονητή της Ισπανίας, καθώς η κάμερα έπιασε την αντίδραση του Ντε Λα Φουέντε όταν είδε τη μπάλα στα δίχτυα.

Η Ισπανία πάντως δεν έμεινε εκεί αλλά πέτυχε κι άλλο γκολ, με τον Ρόντρι στο 35′, για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο με το σκορ να είναι 2-0.