Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 4ο ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ της ιστορίας του, στο πόλο γυναικών, διαλύοντας με 18-4 την Καταλούνια, με τις παίκτριες του Γιώργου Ντόσκα να πανηγυρίζουν έξαλλα την επιτυχία τους.

Οι «ερυθρόλευκες» δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδρασης στην αντίπαλό τους και την ισοπέδωσαν, όπως δείχνει και το τελικό σκορ, κατακτώντας το 4ο ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ της ιστορίας τους.

Παράλληλα, ο Ολυμπιακός έφτασε πλέον τα 9 ευρωπαϊκά τρόπαια στο πόλο γυναικών, με την ομάδα του Γιώργου Ντόσκα να πανηγυρίζει όπως έπρεπε τη νέα μεγάλη επιτυχία της, δείχνοντας ότι θα έχει και φέτος πρωταγωνιστικό ρόλο, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη.