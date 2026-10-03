Μεγάλη πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε στους δρόμους της Κυψέλης, μετά από κάλεσμα της Πρωτοβουλίας Κατοίκων, με αφορμή τις σοβαρές φθορές που έχουν προκληθεί σε κατοικίες από τη διέλευση του μετροπόντικα.

​Η κινητοποίηση ξεκίνησε με μεγάλη συμμετοχή και ομιλίες στον πεζόδρομο της Φωκίωνος Νέγρη, ενώ στη συνέχεια οι διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία με παλμό στους κεντρικούς δρόμους της γειτονιάς.

«Κίτρινα» σπίτια και απόκρυψη στοιχείων

​Όπως καταγγέλλει η Πρωτοβουλία Κατοίκων Κυψέλης για το Μετρό, η υπόγεια διαδρομή του μετροπόντικα από την πλατεία Κυψέλης έως την οδό Ζακύνθου προκάλεσε ρωγμές, καθιζήσεις και προβλήματα υπογείων υδάτων, με ορισμένα κτίρια να έχουν ήδη χαρακτηριστεί με «κίτρινη» ή «κόκκινη» σήμανση.

Παράλληλα, οι κάτοικοι καταγγέλλουν την εταιρεία για απόκρυψη των στατικών μετρήσεων επί έξι μήνες, παρά τις προηγούμενες καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις της ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και του υφυπουργού Νίκου Ταχιάου.

​Ενόψει της επερχόμενης πορείας του μηχανήματος, οι διαδηλωτές ζητούν να μην υπάρξει καμία επανεκκίνηση του μετροπόντικα έως ότου αποκατασταθούν πλήρως οι ζημιές και διασφαλιστεί η στατική επάρκεια των κατοικιών. Στα αιτήματα της Πρωτοβουλίας περιλαμβάνονται η πλήρης διαφάνεια στις μελέτες του έργου, η διενέργεια ελέγχων στατικότητας σε όλα τα ιδιωτικά κτίρια και τα σχολεία της περιοχής, καθώς και η ουσιαστική οικονομική και θεσμική στήριξη όλων των πληγέντων ιδιοκτητών και ενοικιαστών.