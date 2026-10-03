Η Αγγλία έκανε ό,τι ήθελε κόντρα στην Κροατία στη Ριέκα και τη διέλυσε με 7-0, για την 3η αγωνιστική της League A του Nations League.

Η ομάδα του Τόμας Τούχελ μπήκε στο παιχνίδι αποφασισμένη να επιβάλει τον ρυθμό της και τελικά είχε εξασφαλίσει από το πρώτο ημίχρονο τη νίκη, καθώς σκόραρε τέσσερις φορές.

Η Αγγλία άνοιξε το σκορ στο 8′ με κοντινή προσπάθεια του Κέιν, έκανε το 0-2 στο 21′ με προβολή του Μπέλιγχαμ μετά το γύρισμα του Γκόρντον, ο οποίος στο 39′ από δημιουργός έγινε σκόρερ για το 0-3 και στο 45′ ήρθε και το 0-4 από τον Σάκα.

Το ζητούμενο, πλέον, για την Κροατία ήταν το να… συμμαζέψει κάπως την κατάσταση στο δεύτερο ημίχρονο, τα πράγματα όμως έγιναν χειρότερα τελικά, καθώς στο 53′ ο Κέιν με το δεύτερό του γκολ έγραψε το 0-5, στο 66′ πέτυχε δεύτερο γκολ και ο Σάκα για το 0-6 και στο 87′ ο Ρότζερς, έπειτα από λάθος της άμυνας, διαμόρφωσε το τελικό 0-7!