Μνημόνιο Συνεργασίας για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας υπεγράφη μεταξύ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, στο πλαίσιο διεύρυνσης της μέχρι σήμερα συνεργασίας τους.

Το μνημόνιο συνυπέγραψαν ο επίσκοπος Χριστουπόλεως Βαρνάβας, πρωτοσύγκελος της ΙΑΑ, ως αναπληρωτής του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου, και η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας, μέσω του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, και η Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα αναπτύξουν κοινές δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, εκπαιδευτικά προγράμματα και επιμόρφωση στελεχών σε θέματα φύλου και πρόληψης της βίας.

Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν στις ενορίες της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, καθώς και σε Μητροπόλεις που συμμετέχουν ήδη σε αντίστοιχες προσπάθειες.

Τρείς είναι οι βασικοί άξονες της συνεργασίας: