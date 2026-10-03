Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στη Νέα Πέραμο Καβάλας, στον δρόμο προς τους Αμμολόφους, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 34χρονος.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η δίκυκλη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 34χρονος συγκρούστηκε, υπό συνθήκες που διερευνώνται, με ηλεκτρικό πατίνι.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο οδηγός της μηχανής, ενώ ο 36χρονος που επέβαινε στο ηλεκτρικό πατίνι τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Καβάλας.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.