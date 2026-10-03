Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κανένα αίτημα της Ντόρτμουντ για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, στη συνέντευξη Τύπου για τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με τη Γερμανία.

Σύμφωνα με τα γερμανικά ΜΜΕ, η Μπορούσια επικοινώνησε με ανθρώπους της Εθνικής ομάδας και ζήτησε να γίνει ειδική διαχείριση του Καρέτσα, λόγω των συνεχόμενων αγώνων στο Nations League. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, όμως, ξεκαθάρισε πως δεν ισχύει κάτι τέτοιο και τόνισε πως δεν κάνει καμία διάκριση.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιοβάνοβιτς…

Για την κούραση της ομάδας: «Υπάρχει κούραση, αλλά είμαστε ομάδα που έχει δουλέψει καλά. Έχουμε καλή ψυχολογία. Κάνουμε συζητήσεις για να δούμε τον βαθμό ετοιμότητας των παικτών και πάνω σ’ αυτό θα βασιστούμε για την αυριανή σύνθεση».

Για τη διαφορά στα δύο ημίχρονα με την Ολλανδία και αν θα παίξει ρόλο η πίεση: «Σίγουρα έχουμε πίεση. Πάντα έχουμε. Ο λόγος είναι όταν θες να έχεις καλό αποτέλεσμα, ειδικά όταν πρόκειται για την Εθνική, πρέπει να ζεις με την πίεση. Στο δεύτερο ημίχρονο με την Ολλανδία δεν ήταν το επίπεδο που είχαμε στο πρώτο, που ήταν φανταστικό. Αλλά αυτό μπορεί να συμβεί. Πρέπει να κατανοήσουμε τον λόγο που συνέβη, συζητήσαμε με τα παιδιά γιατί δεν υπήρχε ισορροπία, ώστε να μην επαναληφθεί».

Για το αν συμφωνεί ότι η θέληση υπερισχύει της κόπωσης: «Ένα από τα πράγματα που χαρακτηρίζει το ποδόσφαιρο είναι η ψυχολογία. Αυτό προέρχεται από τις εμφανίσεις και τα αποτελέσματα. Αλλά έχουμε αύριο μία νέα Γερμανία, διαφορετική από τον πρώτο αγώνα. Έκανε καλή εμφάνιση, εξαιρετικό ματς με τη Σερβία και νίκησε εύκολα. Είναι πιο φρέσκια σε σχέση με μας».

Για το αν τα συνεχόμενα παιχνίδια βοηθούν ώστε η Εθνική ομάδα να βρει συνοχή: «Σίγουρα τα τέσσερα ματς βοηθούν τις μεγάλες ομοσπονδίες που έχουν πολλές επιλογές. Σ’ εμάς στις μικρότερες ομοσπονδίες δημιουργεί θέμα. Σε δύο εβδομάδες θα δώσουμε τέσσερα ματς. Οι μεγάλες Εθνικές δεν έχουν θέματα».

Για τον Καρέτσα και το αίτημα της Ντόρτμουντ να χρησιμοποιηθεί με… μέτρο: «Δεν υπάρχει κανένα αίτημα της Ντόρτμουντ για Καρέτσα. Υπάρχουν υπερβολές. Έχουμε εβδομαδιαία επικοινωνίαμε τους συλλόγους των παικτών. Οι ομάδες είναι εξυπηρετικές. Όταν έρχονται μαζί μας, ενημερώνουμε τους συλλόγους για τα δεδομένα στη διάρκεια της προετοιμασίας της Εθνικής, αλλά και μετά. Αυτό το πράγμα παίρνει διάσταση χωρίς λόγο. Ό,τι ισχύει για τον Κωνσταντίνο, ισχύει για όλους τους παίκτες. Όσο είμαι εγώ καμία ομάδα δεν έχει ζητήσει ιδιαίτερη μεταχείριση.

Η διάθεση των παικτών να παίξουν στην Εθνική υπερβαίνει τα πάντα και δεν μπορεί να επηρεάσουν και τις δικές μου αποφάσεις. Ό,τι απόφαση παίρνω, είναι σύμφωνα με τις επιβαρύνσεις που έχουν οι ποδοσφαιριστές κι αφού μιλήσω μαζί τους. Δεν κάνουμε διάκριση. Το ίδιο ισχύει και για παίκτες που προέρχονται από το ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν κάνουμε καμία διάκριση».

Για τη Γερμανία: «Η Ελλάδα δεν νίκησε στο πρώτο ματς, γιατί μας υποτίμησαν. Δεν πρόκειται να μας υποτιμήσει κανείς και μην το κάνετε αυτό μειώνοντας την προσπάθεια. Είναι εξαιρετική ομάδα η Γερμανία. Με τη Σερβία ήταν πολύ δυνατή. Έχει δύναμη στο παιχνίδι της και ο Κλοπ προσπαθεί να δημιουργήσει μία ομάδα με τη νοοτροπία του. Είμαι σίγουρος ότι θα το καταφέρει. Παίζει πιο κάθετα, παίρνει περισσότερα ρίσκα. Γίνεται μία σύγχρονη ομάδα, ανεξαρτήτων των αποτελεσμάτων».