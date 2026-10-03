Στην Αθήνα βρίσκεται ο Ρομέν Γαβράς για την ελληνική πρεμιέρα της νέας του ταινίας «Θυσία» («Sacrifice»), η οποία πραγματοποιείται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Ο Ελληνογάλλος σκηνοθέτης έφτασε στην ελληνική πρωτεύουσα για την ιδιαίτερη κινηματογραφική βραδιά, έχοντας στο πλευρό του την Έμιλι Ραταϊκόφσκι.

Στην πρεμιέρα αναμένεται να βρεθεί και ο Βενσάν Κασέλ, ο οποίος πρωταγωνιστεί στη «Θυσία», ενώ η εκδήλωση πραγματοποιείται με την παρουσία προσκεκλημένων από τον καλλιτεχνικό και επιχειρηματικό χώρο.

Η «Θυσία» στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση

Η ταινία κάνει την ελληνική της πρεμιέρα στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, πριν από την κυκλοφορία της στις ελληνικές αίθουσες στις 15 Οκτωβρίου. Πρόκειται για το αγγλόφωνο κινηματογραφικό ντεμπούτο του Ρομέν Γαβρά, με ένα διεθνές καστ που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τους Anya Taylor-Joy, Chris Evans, Vincent Cassel, Salma Hayek Pinault, John Malkovich και Charli XCX.

Η ιστορία εκτυλίσσεται σε ένα πολυτελές φιλανθρωπικό γκαλά, όπου μια ριζοσπαστικοποιημένη ομάδα οικοτρομοκρατών εισβάλλει με σκοπό να πραγματοποιήσει μια τελετουργική θυσία. Ανάμεσα στους ομήρους βρίσκονται ένας κινηματογραφικός σταρ, ένας δισεκατομμυριούχος και μια περφόρμερ, ενώ όσο η βραδιά εξελίσσεται, τα όρια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την επιτέλεση αρχίζουν να θολώνουν.

Δείτε το τρέιλερ τηε ταινίας

Η «Θυσία» αποτελεί παράλληλα μια ακόμη σύνδεση του Ρομέν Γαβρά με την Ελλάδα. Η ταινία γυρίστηκε σε ελληνικές τοποθεσίες, μεταξύ άλλων στη Σαντορίνη, ενώ ο ίδιος έχει μιλήσει επανειλημμένα για τη σχέση του με την ελληνική μυθολογία και την ελληνική καταγωγή του από την πλευρά του πατέρα του, Κώστα Γαβρά.

Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, μία ημέρα μετά την πρεμιέρα, ο Ρομέν Γαβράς θα παραμείνει στη Στέγη για masterclass, όπου θα συζητήσει για την κινηματογραφική εικόνα, τη μουσική και τη δημιουργική διαδικασία.