Ο Κώστας Τσιμίκας εκπροσώπησε τους παίκτες της Εθνικής Ελλάδας στη συνέντευξη Τύπου για το ματς της Κυριακής (4/10) με τη Γερμανία και τόνισε ότι ο βαθμός δυσκολίας είναι μεγαλύτερος σε σχέση με το παιχνίδι της προηγούμενης εβδομάδας.

Η Εθνική ομάδα πήρε ιστορική νίκη με 1-0 στο Άουγκσμπουργκ την περασμένη Κυριακή (27/9) και τώρα θα αντιμετωπίσει ξανά την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ, η οποία θέλει… εκδίκηση.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τσιμίκας στη συνέντευξη Τύπου…

Για την κατάμεστη Τούμπα στο ματς με την Ολλανδία: «Είναι σημαντικό η Εθνική να παίζει σε κάθε γήπεδο. Είχαμε καιρό να παίξουμε στη Θεσσαλονίκη. Ο κόσμος μας αγκάλιασε στον προηγούμενο αγώνα. Ήταν πάντα εκεί να μας δώσει κίνητρο. Είναι πάντα χαρά να βλέπουμε τους Έλληνες να πανηγυρίζουν όλοι μαζί. Ως παιδί της Βόρειας Ελλάδας είμαι χαρούμενος που έπαιξα στα μέρη μου».

Για το αν βοηθάνε την ομάδα τα συνεχόμενα μεγάλα παιχνίδια: «100%. Δείχνουμε την αξία μας ως παίκτες και ως χώρα. Είμαστε κοντά στο να διεκδικήσουμε πολλά πράγματα. Θέλει ο καθένας να παίξει σε μεγάλη διοργάνωση. Κάνουμε σκληρή προπόνηση και σίγουρα μας βοήθησαν αυτά τα τρία ματς. Ήταν ένα σκαλοπάτι όλα να φτάσουμε εδώ και μας έκανε πιο έτοιμους για να παρουσιαστούμε ως ομάδα».

Για τη διαχείριση των αγώνων: «Αρχικά η θέληση είναι πιο πάνω από την κόπωση. Μιλάμε και λέμε ο καθένας πόσο τα θέλουν αυτά ματς. Σίγουρα υπάρχει κούραση, αλλά γι’ αυτό προπονούμαστε όλα αυτά τα χρόνια. Κοιμόμαστε καλά, τρώμε καλά, πολύ μασάζ κι όλα είναι ωραία».

Για το γεγονός ότι ένα ολόκληρο έθνος περιμένει πώς και πώς τους αγώνες: «Είναι σημαντικό να βλέπουμε τα γήπεδα γεμάτα. Θυμάμαι με το Λιχτενστάιν παίζαμε στο ΟΑΚΑ μπροστά σε 1.000 άτομα. Το κερδίσαμε όλοι αυτό. Είναι χαρά να παίζεις σε γεμάτα γήπεδα κι όλοι να θέλουν να σε δουν. Είχαμε sold out στην Τούμπα, ενώ στη Γερμανία ήταν χιλιάδες Έλληνες. Θυμάμαι πιο πολύ μπλε στις εξέδρες».

Για το γεγονός ότι η Γερμανία θα είναι πιο υποψιασμένη πλέον: «Θα είναι ακόμα πιο δύσκολο από το ματς στη Γερμανία. Οι παίκτες που είναι τώρα στην αποστολή δεν έχουν παίξει πολύ μαζί. Είναι και καλό και κακό αυτό. Είναι το τελευταίο ματς και θέλουμε να κλείσουμε με χαμόγελα αυτό το διάλειμμα. Ας νικήσει ο καλύτερος».

Για τον Κλοπ: «Έχει εξαιρετικό υλικό η Γερμανία. Ο φίλος μου Βιρτς παίζει περισσότερο. Εζησα για χρόνια με τον Κλοπ, έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Γιορτάσαμε μαζί. Κρατάω τις καλές στιγμές. Χαίρομαι που θα τον ξαναδώ και θα βλέπω γνώριμα πρόσωπα».