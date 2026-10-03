Συγκλονίζει η μητέρα του 33χρονου που τραυματίστηκε σοβαρά στην αιματηρή επίθεση στο Λαύριο, όταν ο πρώην σύντροφος μιας 32χρονης εισέβαλε στο σπίτι της και επιτέθηκε με μαχαίρι τόσο στην ίδια όσο και στον νυν σύντροφό της.

Ο 33χρονος νοσηλεύεται στην εντατική, έχοντας υποβληθεί σε πολύωρο και δύσκολο χειρουργείο. Η μητέρα του, μιλώντας στο Mega και την εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», περιέγραψε με συγκίνηση την κατάσταση της υγείας του και τις δύσκολες στιγμές που βιώνει η οικογένεια.

«Δεν είναι καλά το παιδί, δεν είναι καλά. Είναι στην εντατική. Το πάνε τώρα, δεν είναι καλά. Ήταν σε πολύ δύσκολο χειρουργείο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Μάλλον έγινε ήρωας και βγήκε μπροστά»

Η μητέρα του 33χρονου υποστήριξε ότι ο γιος της διατηρούσε σχέση με την 32χρονη και, όταν ο δράστης εισέβαλε στο σπίτι, προσπάθησε να την προστατεύσει.

«Με την Κ… το ξέρω πως το παιδί μου είχε σχέση. Το παιδί μου είναι μικροβιολόγος, έχει κάνει master στην Ολλανδία τόσα χρόνια. Ένα χρόνο έχει που έχει έρθει στην Ελλάδα. Μόλις γνώρισε την κοπέλα αυτή και μάλλον έγινε ήρωας και βγήκε μπροστά», είπε.

«Τι να πω; Είναι ήρωας, πολύ καλό παιδί. Δεν μπορείς να φανταστείς τι είναι αυτό το παιδί. Η Κ… μιλάει, ο γιος μου δεν είναι καλά. Είναι δύσκολη κατάσταση», πρόσθεσε.

Η εισβολή στο σπίτι και η επίθεση

Η αιματηρή επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 32χρονος φέρεται να έφτασε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του χρησιμοποιώντας μια σκάλα που εντόπισε στην αυλή γειτονικού σπιτιού.

Στη συνέχεια, φέρεται να έσπασε με βαριοπούλα την πόρτα και να εισέβαλε στο εσωτερικό κρατώντας μαχαίρι.

Ο 33χρονος μπήκε μπροστά για να προστατεύσει την 32χρονη και δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα. Η γυναίκα κατάφερε να απομακρυνθεί από το σπίτι, όμως ο δράστης φέρεται να την καταδίωξε και να την τραυμάτισε εκ νέου.

Μέσα στην κατοικία βρίσκονταν εκείνη την ώρα και τα δύο μικρά παιδιά της γυναίκας, ηλικίας δύο και ενός ετών.

Οι κατηγορίες σε βάρος του 32χρονου

Ο 32χρονος Ρουμάνος βρίσκεται αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες για την επίθεση στην πρώην σύντροφό του και τον 33χρονο.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και τέσσερα πλημμελήματα: απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία, παράνομη οπλοχρησία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβίαση περιοριστικών όρων.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της 32χρονης, ο δράστης σκαρφάλωσε στο μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου από γειτονικό σπίτι, έσπασε με βαριοπούλα μια αλουμινένια πόρτα με τζάμι στην κουζίνα και μπήκε στο σπίτι κρατώντας στιλέτο.

Η 32χρονη νοσηλεύεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο και, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, βρίσκεται εκτός κινδύνου.