Στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» και στον Σπύρο Ραφαήλ Κεραμίδα μίλησε ο Χρήστος Μάστορας για τη νέα σεζόν του «The Voice», μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος επρόκειτο να συμμετάσχει στο talent show ως coach.

Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στη δύσκολη απόφαση να επιστρέψει στο «The Voice», αλλά και στην τελευταία φορά που συναντήθηκε με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Ένας διαφορετικός κύκλος, μια μουδιασμένη αρχή, δεν το συζητώ. Μας λείπει πάρα πολύ ο Γιώργος. Δεν έχουμε προλάβει να τον πενθήσουμε όπως του πρέπει και όπως θέλουμε εμείς και αισθανόμαστε λίγο συναισθηματικά μετέωροι», είπε ο Χρήστος Μάστορας.

Η επιστροφή στο «The Voice» και η απουσία του Μαζωνάκη

Αναφερόμενος στην επιστροφή του στο «The Voice» και στην παρουσία της Πάολα, ο Χρήστος Μάστορας τόνισε πως η δυσκολία δεν είχε να κάνει με το ποιος θα βρισκόταν δίπλα του, αλλά με την απουσία του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Δεν έχει να κάνει με το ποιος θα είναι δίπλα. Ήμουν γενικά πολύ μαγκωμένος στο να συμμετέχω φέτος μετά από αυτό που έγινε. Η πρώτη μου σκέψη ήταν πώς θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε οι τρεις μας χωρίς τον Γιώργο δίπλα», ανέφερε.

«Ήταν ο άνθρωπος που θα έλεγε το αστείο του το αφιλτράριστο, θα παραβίαζε τους κανόνες. Ήταν ένα αυτόφωτο, ας πούμε, αστέρι. Πόσο κακή λέξη είναι! Το “ήταν”», πρόσθεσε με συγκίνηση.

Η τελευταία τους συνάντηση

Ο Χρήστος Μάστορας αποκάλυψε στη συνέχεια και πότε είχε συναντήσει για τελευταία φορά τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Τελευταία φορά βγήκαμε στα Πετράλωνα για φαγητό και περάσαμε μια μαγική βραδιά και ήταν τόσο χαρούμενος, τόσο ευδιάθετος. Και μετά από ενάμιση μήνα έμαθα αυτό που έμαθαν όλοι», είπε.

Μιλώντας για τη σχέση τους, ο τραγουδιστής περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο ο Γιώργος Μαζωνάκης αντιλαμβανόταν τα συναισθήματά του.

«Με διάβαζε. Δεν μπορούσες να του πεις ψέματα. Εγώ πάντα του έλεγα τις ανασφάλειές μου. Αυτός πάντα μου έλεγε “σκάσε ρε, μην παραπονιέσαι”. Δηλαδή το κομπλιμέντο του ήταν να με συνεφέρει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Είναι περίεργο το πώς κρίνεται ένας άνθρωπος για τον τρόπο που πενθεί»

Ο Χρήστος Μάστορας αναφέρθηκε και στα σχόλια που γίνονται σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο κάθε άνθρωπος βιώνει μια απώλεια.

«Είναι πραγματικά πολύ περίεργο το πώς κρίνεται ένας άνθρωπος για τον τρόπο που επιλέγει η ψυχή του να πενθήσει. Όταν το πρωτοάκουσα, με έπιασαν τα κλάματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι ήμουν πιο κοντά απ’ ό,τι ήταν ο κολλητός του φίλος, η κολλητή του φίλη», σημείωσε.

Τέλος, όταν ρωτήθηκε για το πώς είναι ο ίδιος αυτή την περίοδο, απάντησε:

«Μια χαρά είναι ο Χρήστος. Όσο είμαι κοντά στους ανθρώπους που αγαπώ και με φροντίζουν και τους φροντίζω, είμαι πολύ καλά».