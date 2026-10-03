Με το «Ανήκω σε μένα», μία από τις μεγάλες επιτυχίες που έκανε γνωστές σε ολόκληρη την Ελλάδα ο Γιώργος Μαζωνάκης, ξεκίνησε το αφιέρωμα του «The Voice» στη μνήμη του αείμνηστου ερμηνευτή, το βράδυ του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου.

Αμέσως μετά την ερμηνεία των τριών coaches του μουσικού talent show, στη σκηνή ανέβηκαν ο Γιώργος Λιανός και ο Γιώργος Καπουτζίδης, θέλοντας να μοιραστούν με το τηλεοπτικό κοινό λίγα λόγια για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών.

«Νιώθω λίγο σφιγμένος»

Ο Γιώργος Λιανός δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, μιλώντας για τα συναισθήματα που υπήρχαν λίγο πριν ξεκινήσει η πρεμιέρα.

«Θέλω να σας είμαι ειλικρινής. Λίγο πριν ξεκινήσουμε αυτή την εκπομπή, άκουσα μια φωνή στο ακουστικό να μου λέει: “είσαι λίγο σφιγμένος”. Και όντως, νιώθω λίγο σφιγμένος», παραδέχθηκε ο παρουσιαστής.

«Δεν φανταζόμουν ότι θα ήταν αυτό το πρώτο επεισόδιο»

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Καπουτζίδης μίλησε με ιδιαίτερη συγκίνηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη και την απώλειά του.

«Ήθελα πολύ να ’μαι εδώ. Σκεφτόμουν ότι έτσι και αλλιώς θα ερχόμουν να σας έβλεπα στο πρώτο επεισόδιο, δεν φανταζόμουν όμως ότι θα ήταν αυτό το πρώτο επεισόδιο», είπε.

«Τον ζήσαμε, τον αγαπήσαμε, θέλω να πιστεύω ότι και αυτός μας αγάπησε. Ας πούμε ότι αυτή η βραδιά είναι η δική μας υπόσχεση ότι δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ», πρόσθεσε.

«Όλοι ακόμα βρισκόμαστε σε ένα σοκ»

Στο κλίμα της βραδιάς αναφέρθηκε και ο Πάνος Μουζουράκης, ο οποίος στάθηκε στην αμηχανία και στη δυσκολία της στιγμής.

«Υπάρχει πραγματική αμηχανία σ’ αυτό που σήμερα γίνεται, με πολύ σεβασμό αλλά και με όλες τις περιφερειακές σκέψεις. Έγινε τόσο απότομα και νομίζω πως όλοι ακόμα βρισκόμαστε σε ένα σοκ», ανέφερε.

Ο γνωστός καλλιτέχνης εξήγησε πως η συμμετοχή του στο αφιέρωμα αποτελεί και έναν τρόπο να διαχειριστεί το δικό του πένθος.

«Ελπίζω ότι κάπως, μέσα από αυτή τη διαδικασία, θα μπορέσω να ξεκλειδώσω και γω πράγματα για να καταλάβω πως το δέχομαι. Είναι μέρος του να καταλάβω το πένθος μου και πως το ζω, ίσως μέσα από αυτό να ξεκλειδωθεί και να μπορέσω να κάνω τον αποχαιρετισμό όπως θεωρώ ότι είναι χρέος μας να τον κάνουμε», είπε από τη σκηνή του «The Voice».