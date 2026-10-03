Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα πραγματοποιήθηκε το αφιέρωμα του The Voice στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, το βράδυ του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου, με την Έλενα Παπαρίζου, τον Χρήστο Μάστορα και τον Πάνο Μουζουράκη να μιλούν για τον αγαπημένο ερμηνευτή.

Κατά τη διάρκεια της ειδικής εκπομπής, η Έλενα Παπαρίζου θέλησε να μοιραστεί με το τηλεοπτικό κοινό μια προσωπική της σκέψη για τον Γιώργο Μαζωνάκη, μιλώντας για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε τις δυσκολίες του και δεν έκρυβε την ευάλωτη πλευρά του.

Νωρίτερα, ο Γιώργος Καπουτζίδης είχε αναφερθεί στην ιδιαίτερη παρουσία του τραγουδιστή, σημειώνοντας:

«Επειδή τα συζητάμε και αυτά, όλοι οι καλλιτέχνες και όλοι οι άνθρωποι έχουμε τα σκοτάδια μας. Αλλά ο Γιώργος είχε και ένα εκτυφλωτικό φως που όμοιο του, εγώ, δεν είχα ξαναδεί σε άνθρωπο. Ήθελες να είσαι κοντά του».

Τα λόγια αυτά έδωσαν την αφορμή στην Έλενα Παπαρίζου να μιλήσει για τη δική της εμπειρία, εμφανώς συγκινημένη.

«Δεν έκρυβε τα σκοτάδια του»

«Το πιο βασικό με τον Γιώργο είναι ότι δεν έκρυβε τα σκοτάδια του», ανέφερε η Έλενα Παπαρίζου.

Η τραγουδίστρια εξήγησε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας άνθρωπος που δεν προσπαθούσε να κρύψει όσα ένιωθε, ακόμη και στις δύσκολες στιγμές του.

«Ήταν τόσο αληθινός, που δεν προσπαθούσε να βάλει ασπίδα και τα λοιπά. Όταν δεν ήταν ακόμα καλά, θα το έδειχνε και θα το έλεγα. Όταν το έλεγε, όμως, ήθελε να το ξεπερνάει», σημείωσε η Έλενα Παπαρίζου, σκουπίζοντας τα μάτια της.