Νέα στοιχεία για την προσωπική ζωή και την οικονομική δραστηριότητα των δύο προφυλακισμένων γιατρών που κατηγορούνται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη έρχονται στο φως, την ώρα που οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν κάθε πτυχή της υπόθεσης.

Πρόσωπο από το περιβάλλον του ζευγαριού μίλησε στο «Live News» και περιέγραψε την κατοικία τους στο Ψυχικό, τον τρόπο ζωής τους, αλλά και τις ανέσεις που φέρεται να απολάμβανε η οικογένεια.

Όπως ανέφερε, οι δύο γιατροί διέμεναν σε ένα μεγάλο, τετραώροφο σπίτι στο Ψυχικό, με αυξημένα μέτρα ασφαλείας και περιμετρική περίφραξη. Στο ίδιο σπίτι έμεναν και τα τρία παιδιά της οικογένειας.

Οι μαρτυρίες για τη ζωή στο Ψυχικό

Το πρόσωπο που μίλησε στο MEGA έκανε λόγο για ένα ιδιαίτερα μεγάλο σπίτι, περιγράφοντας διαφορετικούς ορόφους και ξεχωριστούς χώρους για τα μέλη της οικογένειας.

«Το σπίτι τους είναι πάρα πολύ μεγάλο, τετραώροφο», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι υπήρχαν ξεχωριστοί χώροι ύπνου για τα παιδιά και τους γονείς.

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, στην κατοικία εργάζονταν δύο οικιακές βοηθοί, ενώ υπήρχε μεγάλο βεστιάριο με εσωτερικές σκάλες μπροστά από τις ντουλάπες. Το ίδιο πρόσωπο έκανε επίσης αναφορά στην ύπαρξη πολλών θρησκευτικών εικόνων σε διάφορα σημεία του σπιτιού.

Για τη 56χρονη γιατρό, η οποία είναι μία από τις δύο κατηγορούμενες, υποστήριξε ότι ταξίδευε συχνά αεροπορικώς στην πρώτη θέση και ότι χρησιμοποιούσε προσωπικό οδηγό για τις μετακινήσεις της.

Παράλληλα, περιέγραψε περιστατικά κατά τα οποία, σύμφωνα με την ίδια, η γυναίκα εξέφραζε έντονα παράπονα για ξενοδοχεία που δεν ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις της.

Το σπίτι στη Μύκονο και η ζωή της οικογένειας

Στο επίκεντρο της μαρτυρίας βρέθηκε και η περιουσιακή κατάσταση της οικογένειας. Σύμφωνα με το ίδιο πρόσωπο, οι γιατροί είχαν αποκτήσει και σπίτι στη Μύκονο, το οποίο περιγράφεται ως μεγάλη πέτρινη κατοικία με πισίνα. Εκεί, όπως ανέφερε, περνούσαν μέρος των καλοκαιρινών διακοπών τους.

«Έχουν ένα μεγάλο σπίτι στη Μύκονο πέτρινο, με μία τεράστια πισίνα», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι τα παιδιά παρέμεναν εκεί για μεγάλο διάστημα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Η ίδια μαρτυρία αναφέρεται και σε σπίτι σε χωριό της Λαμίας, από όπου κατάγεται η 56χρονη. Το ζευγάρι, σύμφωνα με όσα περιγράφονται, στο παρελθόν διέμενε σε μεζονέτα στην Αγία Παρασκευή, προτού μετακομίσει στο Ψυχικό.

Ο προσωπικός οδηγός και οι μετακινήσεις

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στον προσωπικό οδηγό της οικογένειας. Σύμφωνα με το πρόσωπο που μίλησε στο «Live News», ο οδηγός αναλάμβανε τόσο τις μετακινήσεις της 56χρονης όσο και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τις μετακινήσεις των παιδιών.

«Η 56χρονη δεν οδηγούσε γιατί έλεγε ότι αυξάνει την αδρεναλίνη, οπότε είχανε οδηγό που τους πηγαινοέφερνε», ανέφερε.

Ο οδηγός φέρεται να μετέφερε τα παιδιά στο σχολείο και στις δραστηριότητές τους, ενώ βασική του αρμοδιότητα ήταν η εξυπηρέτηση της 56χρονης.

Η αναφορά στη στολή σαμουράι

Στη μαρτυρία περιλαμβάνεται ακόμη αναφορά σε μία στολή σαμουράι που υπήρχε στο γραφείο του 58χρονου γιατρού. Όπως ανέφερε το ίδιο πρόσωπο, ο γιατρός τού είχε πει ότι ασχολείται με το κέντο, ιαπωνική πολεμική τέχνη, και ότι είχε αγοράσει τη συγκεκριμένη στολή από το εξωτερικό έναντι περίπου 30.000 ευρώ.

Το συγκεκριμένο ποσό αποτελεί αναφορά του μάρτυρα και δεν αποτελεί ανεξάρτητα επιβεβαιωμένο στοιχείο. Το πρόσωπο από το περιβάλλον των γιατρών αναφέρθηκε και στην επαγγελματική ιδιότητα της 56χρονης.

Όπως υποστήριξε, όταν τη ρώτησε ποια είναι η ειδικότητά της, εκείνη απάντησε ότι είναι γυναικολόγος, διευκρινίζοντας ότι δεν ασκούσε πλέον τη συγκεκριμένη ειδικότητα. Παράλληλα, ανέφερε ότι το πελατολόγιο των δύο γιατρών αυξανόταν τα τελευταία χρόνια και ότι η επαγγελματική τους δραστηριότητα είχε διευρυνθεί.

Το ιατρείο στην Πατριάρχου Ιωακείμ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η περιγραφή του χώρου όπου λειτουργούσε άλλο ιατρείο του ζευγαριού στην Πατριάρχου Ιωακείμ.

Το ίδιο πρόσωπο υποστήριξε ότι είχε επισκεφθεί τον χώρο τον Ιούλιο του 2020 και ξανά το 2022 και ότι ορισμένοι από τους χώροι δεν έμοιαζαν, όπως ανέφερε, με τυπικό ιατρείο.

Έκανε λόγο για δωμάτιο με πίνακες ζωγραφικής, χώρο με επαγγελματικό φωτογραφικό φωτισμό, αλλά και έναν χώρο όπου υπήρχαν ρούχα και μία καρέκλα.

Οι συγκεκριμένες περιγραφές αποτελούν μαρτυρία προσώπου από το περιβάλλον των γιατρών και αποτελούν αντικείμενο αξιολόγησης στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας.

Την ίδια ώρα, στο πλαίσιο της υπόθεσης του Γιώργου Μαζωνάκη, οι οικονομικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες των δύο γιατρών έχουν τεθεί υπό έλεγχο.

Οι Αρχές εξετάζουν στοιχεία που αφορούν την περιουσιακή τους κατάσταση και την επαγγελματική τους δραστηριότητα, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται συνολικά η λειτουργία των ιατρείων τους.

Η έρευνα για τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη συνεχίζεται, με τις δικαστικές αρχές να εξετάζουν παράλληλα τις καταθέσεις, τα ψηφιακά δεδομένα και τα στοιχεία που έχουν προκύψει από τις έρευνες στα ιατρεία των δύο κατηγορούμενων γιατρών.