Η Ουκρανία θα εντείνει τις επιθέσεις της σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου, ως απάντηση στη νέα τακτική αεροπορικών πληγμάτων της Μόσχας, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε αποκλειστική συνέντευξή του στο Reuters.

Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν διευρύνει το εύρος των υποδομών που στοχοποιούν, καθώς οι επιθέσεις πλέον δεν περιορίζονται στις ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, οι ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν στην κατοχή τους έγγραφα που, όπως υποστηρίζει, δείχνουν ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει εγκρίνει μια «νέα στρατηγική» επιθέσεων ενόψει του χειμώνα.

«Είδαμε έγγραφα και γνωρίζουμε ότι τους επιτρέπουν να επιτίθενται σε υποδομές… υλικοτεχνική υποστήριξη… δρόμους, σχολεία, νοσοκομεία, για να πιέσουν τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν την πρωτεύουσα, να εγκαταλείψουν διαφορετικές πόλεις», δήλωσε ο Ζελένσκι στο Reuters.

«Θα απαντήσουμε στην ενέργεια με ενέργεια»

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι η Ουκρανία θα απαντήσει στα πλήγματα κατά των ενεργειακών της υποδομών με επιθέσεις σε αντίστοιχους ρωσικούς στόχους, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στα διυλιστήρια.

«Με τις επιθέσεις τους στην ενέργειά μας, πρέπει να απαντήσουμε στην ενέργειά τους. Πρώτα απ’ όλα, στα διυλιστήρια πετρελαίου: σε αυτό που τους δίνει χρήματα για αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η Ουκρανία δεν προτίθεται, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, να αντιγράψει τη ρωσική τακτική και να στοχοποιεί αδιακρίτως πολιτικές υποδομές.

Η εξέλιξη έρχεται ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ζητήσει τον περασμένο μήνα από την Ουκρανία να απέχει από επιθέσεις σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, υποστηρίζοντας ότι αυτές επηρεάζουν τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Ο Ζελένσκι δήλωσε στο Reuters ότι δεν έχει δει μέχρι στιγμής ενδείξεις πως η Μόσχα ενδιαφέρεται για κατάπαυση του πυρός στις ενεργειακές υποδομές.

Στο στόχαστρο και οι γέφυρες του Κιέβου

Την ίδια ώρα, οι ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο έχουν επεκταθεί και στις υποδομές που συνδέουν τις δύο όχθες του Δνείπερου.

Η Βόρεια Γέφυρα του Κιέβου χτυπήθηκε το Σάββατο κατά τη διάρκεια ρωσικής αεροπορικής επίθεσης, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο. Η κυκλοφορία από την ανατολική προς τη δυτική όχθη διακόπηκε μετά τις ζημιές στο οδόστρωμα και στα καλώδια των τρόλεϊ, ενώ δεν αναφέρθηκαν θύματα.

Είχαν προηγηθεί μέσα στις προηγούμενες ημέρες αρκετά πλήγματα στη Νότια Γέφυρα, με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία σε αυτήν και σε δύο ακόμη γέφυρες του Δνείπερου. Οι επιθέσεις προκάλεσαν σημαντικά κυκλοφοριακά προβλήματα στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Το Reuters σημειώνει ότι περισσότερο από το ένα τρίτο των περίπου 3 εκατομμυρίων κατοίκων του Κιέβου ζει στην ανατολική όχθη του Δνείπερου, ενώ η πλειονότητα των θέσεων εργασίας, των κυβερνητικών υπηρεσιών και των επιχειρήσεων βρίσκεται στη δυτική πλευρά.

Η Ρωσία προαναγγέλλει συνέχιση των επιθέσεων

Η Μόσχα, από την πλευρά της, έχει δηλώσει ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις που χαρακτηρίζει αντίποινα για τα ουκρανικά πλήγματα εναντίον ρωσικού εδάφους και υποδομών.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε, μάλιστα, ξένους υπηκόους να εγκαταλείψουν το Κίεβο, ενώ οι δύο πλευρές συνεχίζουν να αλληλοκατηγορούνται για την κλιμάκωση των επιθέσεων.

Το Κίεβο εκτιμά ότι η ένταση θα αυξηθεί ενόψει του χειμώνα, με τις ουκρανικές αρχές να προειδοποιούν για νέες ρωσικές επιθέσεις στις ενεργειακές και άλλες κρίσιμες υποδομές της χώρας. Το Reuters αναφέρει επίσης ότι η Ρωσία έχει αυξήσει τη χρήση ταχύτερων, jet-powered drones, τα οποία δυσκολεύουν την ουκρανική αεράμυνα.

Έτσι, η νέα κλιμάκωση διαμορφώνει ένα ακόμη πιο έντονο μέτωπο γύρω από τις ενεργειακές και μεταφορικές υποδομές, με την Ουκρανία να προαναγγέλλει εντονότερα πλήγματα σε ρωσικές εγκαταστάσεις πετρελαίου και τη Μόσχα να συνεχίζει τις επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές της Ουκρανίας.