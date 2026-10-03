Επεισοδιακή ήταν η συνέντευξη Τύπου της εθνικής Ιρλανδίας ενόψει του αγώνα της Κυριακής (4/10) με το Ισραήλ και ο λόγος ήταν οι ερωτήσεις που έγιναν από τους Ισραηλινούς δημοσιογράφους.

Οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν πριν λίγες μέρες με τους Ιρλανδούς να παίρνουν τη νίκη, το αγωνιστικό κομμάτι όμως είχε περάσει σε δεύτερη μοίρα. Αυτό με το οποίο είχαν ασχοληθεί άπαντες ήταν με το γεγονός ότι χρειάστηκε να γίνει ψηφοφορία των παικτών της Ιρλανδίας για να αποφασιστεί αν θα αγωνιστούν ή όχι, ενώ πριν την έναρξη του αγώνα αρνήθηκαν να δώσουν τα χέρια με τους αντιπάλους τους.

Τώρα, οι δύο ομάδες θα κοντραριστούν ξανά και η συνέντευξη Τύπου της Ιρλανδίας, η οποία ως χώρα έχει πάρει ξεκάθαρη θέση υπέρ της Παλαιστίνης, διακόπηκε έπειτα από τις ερωτήσεις που έκαναν οι Ισραηλινοί δημοσιογράφοι, προκαλώντας εκνευρισμό.

«Τι πιστεύετε για τους ανθρώπους που υποστηρίζετε; Η ιδεολογία τους βασίζεται στη δολοφονία. Μόλις αυτή την εβδομάδα, ένας από αυτούς προσπάθησε να σκοτώσει 170 Ισραηλινούς επιβάτες», ήταν η πρώτη εξωαγωνιστική ερώτηση που έγινε προς τον προπονητή της Ιρλανδίας, Χάιμιρ Χάλγκριμσον, με τον υπεύθυνο Τύπου της ομοσπονδίας να επεμβαίνει.

«Δεν θα απαντήσουμε σε τέτοιου είδους ερωτήσεις σήμερα. Θα απαντήσουμε μόνο σε ερωτήσεις σχετικά με το ποδόσφαιρο», τόνισε χαρακτηριστικά, οι Ισραηλινοί δημοσιογράφοι όμως δεν συμμορφώθηκαν και συνέχισαν με ερωτήσεις που δεν έχουν σχέση με το αγωνιστικό κομμάτι.

«Οι παίκτες σας αποκαλούν τους δικούς μας παίκτες «μαϊμούδες» κατά τη διάρκεια του αγώνα», είπε ένας εκ των Ισραηλινών που ήταν στη συνέντευξη Τύπου, με τον υπεύθυνο Τύπου της Ιρλανδίας να διαψεύδει κατηγορηματικά και να βάζει πρόωρο τέλος στη συνέντευξη Τύπου.