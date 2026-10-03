Μια δύσκολη περιπέτεια είχε αίσιο τέλος για έναν 28χρονο ψαρά στο Όρεγκον των ΗΠΑ, ο οποίος παγιδεύτηκε κάτω από έναν τεράστιο βράχο και κατάφερε να ειδοποιήσει τις Αρχές ενώ δεν μπορούσε να φτάσει το κινητό του.

Ο Τζο Λιτλ είχε πάει μόνος του για ψάρεμα στη Μαρίνα Χάμοντ, στην περιοχή της Αστόρια, το πρωί του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου. Κάποια στιγμή, ένας μεγάλος βράχος αποκολλήθηκε και τον καταπλάκωσε, καθηλώνοντάς τον στο έδαφος.

Η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς το σημείο βρισκόταν κάτω από τη γραμμή της παλίρροιας και ο 28χρονος γνώριζε ότι ο χρόνος για να φτάσει βοήθεια ήταν περιορισμένος.

Η κλήση που του έσωσε τη ζωή

Ο Λιτλ δεν μπορούσε να πιάσει το κινητό του, όμως κατάφερε να χρησιμοποιήσει τη Siri, τον φωνητικό ψηφιακό βοηθό της Apple, μέσω των Bluetooth ακουστικών του.

Με μια φωνητική εντολή ζήτησε να πραγματοποιηθεί κλήση στο 911, τον αριθμό έκτακτης ανάγκης στις ΗΠΑ, και έτσι κατάφερε να ειδοποιήσει τις Αρχές.

Οι διασώστες έφτασαν στην περιοχή και, έπειτα από αναζήτηση, κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον απεγκλωβίσουν. Η επιχείρηση ήταν ιδιαίτερα προσεκτική, καθώς χρειάστηκε να απομακρυνθούν μικρότερες πέτρες γύρω από το σώμα του χωρίς να μετακινηθεί ο μεγάλος βράχος.

Σοβαρά τραύματα και πολύωρη επέμβαση

Ο 28χρονος είχε υποστεί σοβαρά τραύματα, κυρίως στο πρόσωπο, μεταξύ άλλων και κάταγμα στη γνάθο. Μετά τη διάσωσή του μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο του Πανεπιστημίου Υγείας και Επιστημών του Όρεγκον, στο Πόρτλαντ.

Την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση διάρκειας περίπου οκτώ ωρών για την αποκατάσταση των τραυματισμών του και πλέον νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Η μητέρα του περιέγραψε τη σοβαρότητα των τραυμάτων του, λέγοντας πως «το πρόσωπό του συνθλίφθηκε» και ότι είναι «σχεδόν αγνώριστος», ενώ χαρακτήρισε θαύμα το γεγονός ότι επέζησε.

Σύμφωνα με τη γιαγιά του, ο Λιτλ είχε αντιληφθεί για λίγα δευτερόλεπτα ότι ο βράχος άρχιζε να μετακινείται και προσπάθησε να τον συγκρατήσει με τα πόδια του, χωρίς όμως να μπορέσει να σταματήσει την πτώση.