Η Ισπανία νίκησε με 3-1 την Τσεχία, έκανε το 3/3 στο Nations League και παρέμεινε στην 1η θέση του ομίλου της και στο +3 από την Αγγλία που νωρίτερα διέσυρε με 7-0 την Κροατία εκτός έδρας.
Η παγκόσμια πρωταθλήτρια πήρε από νωρίς το προβάδισμα και συγκεκριμένα στο 6ο λεπτό, όταν ο Γιαμάλ με ωραίο σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0, για να γίνει το 2-0 στο 35′ με πλασέ του Ρόδρι εντός περιοχής.
Η Τσεχία μπήκε ξανά στο ματς στο 69′ με το διαγώνιο σουτ του Σλάμα εντός περιοχής για το 2-1, στο 85′ όμως έμεινε με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Κρέιτσι με 2η κίτρινη κάρτα και στο 89′ ο Μερίνο έγραψε το τελικό 3-1 για την Ισπανία.
Τα αποτελέσματα
Κροατία – Αγγλία 0-7
Ισπανία – Τσεχία 3-1
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ισπανία 9
Αγγλία 6
Κροατία 3
Τσεχία 0