Η Ισπανία νίκησε με 3-1 την Τσεχία, έκανε το 3/3 στο Nations League και παρέμεινε στην 1η θέση του ομίλου της και στο +3 από την Αγγλία που νωρίτερα διέσυρε με 7-0 την Κροατία εκτός έδρας.

Η παγκόσμια πρωταθλήτρια πήρε από νωρίς το προβάδισμα και συγκεκριμένα στο 6ο λεπτό, όταν ο Γιαμάλ με ωραίο σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0, για να γίνει το 2-0 στο 35′ με πλασέ του Ρόδρι εντός περιοχής.

Η Τσεχία μπήκε ξανά στο ματς στο 69′ με το διαγώνιο σουτ του Σλάμα εντός περιοχής για το 2-1, στο 85′ όμως έμεινε με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Κρέιτσι με 2η κίτρινη κάρτα και στο 89′ ο Μερίνο έγραψε το τελικό 3-1 για την Ισπανία.

Τα αποτελέσματα

Κροατία – Αγγλία 0-7

Ισπανία – Τσεχία 3-1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ισπανία 9

Αγγλία 6

Κροατία 3

Τσεχία 0