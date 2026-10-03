Στον εντοπισμό και τη διάσωση 39 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Κρήτης προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Η λέμβος εντοπίστηκε από διερχόμενο δεξαμενόπλοιο ελληνικής σημαίας, σε απόσταση περίπου 59 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Οι 39 επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Στην περιοχή πνέουν βόρειοι άνεμοι έντασης 5 μποφόρ.