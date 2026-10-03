Σε πεδίο σφοδρών συγκρούσεων έχουν μετατραπεί αρκετές περιοχές της Γαλλίας, καθώς οι μαθητικές κινητοποιήσεις για τις συνθήκες στα σχολεία έχουν κλιμακωθεί, με επεισόδια να σημειώνονται ιδιαίτερα στα προάστια του Παρισιού.

Μαθητές λυκείου έχουν συγκρουστεί με τις αστυνομικές δυνάμεις, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν πυροτεχνήματα και άλλα αντικείμενα, ενώ οι αστυνομικοί κάνουν χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης. Παράλληλα, έχουν καταγραφεί εμπρησμοί και ζημιές σε σχολεία, οχήματα και κάδους απορριμμάτων.

Σοβαροί τραυματισμοί μαθητών

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι τραυματισμοί ανηλίκων κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Ένας 14χρονος μαθητής τραυματίστηκε σοβαρά στο Παρίσι, όταν δέχθηκε από πολύ κοντινή απόσταση βλήμα από εκτοξευτήρα χειροβομβίδων της αστυνομίας, σύμφωνα με γαλλικά μέσα. Η υπόθεση έχει προκαλέσει ερωτήματα για τη χρήση αστυνομικής βίας και βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του γαλλικού υπουργείου Παιδείας, 65 εργαζόμενοι στην εκπαίδευση και περίπου 170 μαθητές έχουν τραυματιστεί από την έναρξη των κινητοποιήσεων.

Παράλληλα, οι γαλλικές αρχές έχουν προχωρήσει σε μαζικές συλλήψεις. Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε 1.949 συλλήψεις την Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή καταγράφηκαν ακόμη 1.747, καθώς οι κινητοποιήσεις εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα.

Τι ζητούν οι μαθητές

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν με αιτήματα που αφορούν τις συνθήκες εκπαίδευσης. Οι μαθητές ζητούν περισσότερους εκπαιδευτικούς, μικρότερα τμήματα, καλύτερη συντήρηση των σχολικών κτιρίων και γενικότερα περισσότερους πόρους για τη δημόσια εκπαίδευση.

Το κίνημα, που ξεκίνησε από την περιοχή του Παρισιού, έχει πλέον επεκταθεί σε πολλές πόλεις της Γαλλίας. Την Παρασκευή επηρεάστηκαν 735 λύκεια, ενώ περίπου 400 σχολεία παρέμειναν κλειστά ή λειτούργησαν με εξ αποστάσεως μαθήματα για λόγους ασφαλείας.

Η αντιπαράθεση κυβέρνησης – Μελανσόν

Η κλιμάκωση των επεισοδίων έχει προκαλέσει και πολιτική αντιπαράθεση. Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί έχει καταδικάσει τα περιστατικά βίας, κάνοντας λόγο για «αστική βία», ενώ κυβερνητικοί αξιωματούχοι έχουν κατηγορήσει τη «La France Insoumise» του Ζαν-Λικ Μελανσόν ότι συμβάλλει στην κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Ο Μελανσόν, από την πλευρά του, έχει απορρίψει τις κατηγορίες ότι το κόμμα του υποκινεί τη βία και υποστηρίζει ότι οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν από πραγματικά προβλήματα στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Την ίδια ώρα, η γαλλική κυβέρνηση επιχειρεί να περιορίσει την ένταση, ενώ οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται και οι αρχές ενισχύουν την παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας γύρω από σχολεία και σημεία όπου έχουν σημειωθεί επεισόδια.