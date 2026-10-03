Την ευγνωμοσύνη τους για την εμπειρία που έζησαν στην Ελλάδα, στα γυρίσματα του μεγαλύτερου τμήματος της νέας ταινίας «Θυσία», εξέφρασαν ο σκηνοθέτης Ρομέν Γαβράς και ο πρωταγωνιστής Βενσάν Κασέλ, στο περιθώριο της πρεμιέρας της ταινίας, στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.

«Πολύ σημαντικό για εμάς να γίνει η πρεμιέρα στην Ελλάδα»

Ερωτηθείς για την πρεμιέρα ο Βενσάν Κασέλ σημείωσε ότι «γυρίσαμε την ταινία στην Ελλάδα, όπως ξέρουμε ο κύριος Γαβράς έχει ελληνική καταγωγή. Οπότε ήταν πολύ σημαντικό για εμάς να παρουσιάσουμε την ταινία εδώ ως πρεμιέρα. Ήταν μέρος της συμφωνίας εξαρχής».

Από την πλευρά του, ο Ρομέν Γαβράς εξήρε τους Έλληνες συντελεστές και το τοπίο της χώρας σημείωσε ότι «περάσαμε υπέροχα κάνοντας γυρίσματα στην Ελλάδα με ένα φανταστικό ελληνικό συνεργείο, εξαιρετικούς Έλληνες παραγωγούς και καταπληκτικούς ηθοποιούς που… μοιάζουν με Έλληνες (σ.σ. δείχνοντας τον Κασέλ). Το μεγαλύτερο μέρος της ταινίας γυρίστηκε στην Ελλάδα, ναι».

Ερωτηθείς για την επιλογή της Ελλάδας τόνισε ότι η απόφαση ελήφθη καθώς «η Ελλάδα είναι ένας μαγικός τόπος και κάναμε μια μαγική ταινία, οπότε θεωρώ πως ήταν σημαντικό να κάνουμε κάτι ξεχωριστό σε ένα ξεχωριστό μέρος».

«Τσίπουρο, Καρέλια και το μπαρ στο Νέο Κόσμο»

Σε ερώτηση για το τι σημαίνει η Ελλάδα για εκείνον, ο Ρομέν Γαβράς απάντησε αφοπλιστικά «Τσίπουρο, Καρέλια…», ενώ συμπλήρωσε πως θαυμάζει «την ιστορία, τους ανθρώπους, την επαγγελματική νοοτροπία, τα πάντα».

Μάλιστα, αποκάλυψε πως οι δεσμοί του με την Αθήνα δεν περιορίζονται στις διακοπές:

«Δεν έρχομαι μόνο για διακοπές, έχουμε ένα μπαρ, τους “Επτά Μάρτυρες”, στο Νέο Κόσμο, ακριβώς δίπλα. Να πάτε, είναι πολύ νόστιμα. Και είναι ένα από τα πιο όμορφα μέρη στον κόσμο».

Όσο για το αν σχεδιάζει να μετακομίσει μόνιμα στην Ελλάδα στο μέλλον, ο σκηνοθέτης σχολίασε με αυτοσαρκασμό: «Ναι, αλίμονο. Θα περάσω τις τελευταίες μέρες μου εδώ, καπνίζοντας όπιο και κάνοντας τον βοσκό».

Η κομψή αποφυγή του Κασέλ σε ερώτηση για τις Ελληνίδες

Ο Βενσάν Κασέλ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη θερμή υποδοχή του ελληνικού κοινού: «Όταν κάνεις ταινίες και είσαι αρκετά τυχερός ώστε να ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο, στην Ελλάδα, ειδικά στην Ευρώπη, είτε είναι η Ελλάδα, είτε η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Αγγλία, είναι ένα μεγάλο δώρο. Οπότε, όπου κι αν πάμε, όταν ο κόσμος γνωρίζει τη δουλειά σου και του αρέσει, είναι πάντα ευλογία.».

Όταν πάντως ρωτήθηκε αν του αρέσουν οι Ελληνίδες, ο Γάλλος σταρ έβαλε ευγενικά φρένο, σημειώνοντας: «Οι Ελληνίδες; Δεν ξέρω, νομίζω ότι γενικά δεν θα μιλούσα για τις γυναίκες με αυτόν τον τρόπο».