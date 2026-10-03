Ο Ολυμπιακός ισοπέδωσε με 18-4 την Καταλούνια στο «Παπαστράτειο» και κατέκτησε το 4ο ευρωπαϊκό Σούπερ και το 9ο, συνολικά, ευρωπαϊκό τρόπαιο, στο πόλο γυναικών.

Μετά την κατάκτηση του Champions League την περασμένη σεζόν, οι «ερυθρόλευκες» είχαν την ευκαιρία να διεκδικήσουν και το Σούπερ Καπ και το έκαναν και αυτό δικό τους, με μια πραγματικά εντυπωσιακή εμφάνιση.

Στο κατάμεστο «Παπαστράτειο» η ομάδα του Γιώργου Ντόσκα δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στην Καταλούνια και ανεβάζοντας κατακόρυφα την απόδοσή της στο τρίτο και στο τέταρτο οκτάλεπτο, έκανε… περίπατο.

Το τελικό 18-4 τα λέει όλα για τη διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες, με τον Ολυμπιακό, για τον οποίο ήταν πρώτες σκόρερ οι Σάντα, Άντριους και Β. Πλευρίτου πετυχαίνοντας από τρία γκολ, να κατακτά το ευρωπαϊκό Σούπερ για 4η φορά στην ιστορία του.

Παράλληλα, έφτασε τα 9 ευρωπαϊκά τρόπαιο στο πόλο γυναικών και θα προσπαθήσει να μεγαλώσει τον αριθμό στη φετινή σεζόν.

Τα οκτάλεπτα: 3-1, 1-1, 7-2, 7-0.

Ολυμπιακός (Γιώργος Ντόσκας): Σταματοπούλου, Σαλταμανίκα 1, Κουρέτα 2, Σάντα 3, Τριχά 1, Άντριους 3, Σιούτη 1, Πάτρα, Νίνου 1, Β. Πλευρίτου 3, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 2, Νίγκρο, Χάιντου 1.

Καταλούνια (Χαβιέ Μπελμόντε): Άαρτς, Γκομίλα Φάιγκες, Ντε Λα Πουέντε, Γκονζάλεζ, Σούιτ, Τένα, Χάουτον 3, Φάλβεϊ, Μπαριούσο, Πίντλεϊ, Πινέδα Παρέρα 1, Ροντρίγκεζ, Σάντσες, Μπόβε.