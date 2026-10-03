Ο Γιούργκεν Κλοπ μίλησε για το ματς της Κυριακής (4/10) ανάμεσα στην Εθνική Ελλάδας και τη Γερμανία, τονίζοντας πως οι παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς μπορεί να εξελιχθούν στη χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα μετά την εκτός έδρας νίκη της Ελλάδας με 1-0 και ο προπονητής της Γερμανίας αναφέρθηκε σε διάφορα θέματα στη συνέντευξη Τύπου.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κλοπ…

Για το δεύτερο παιχνίδι με την Ελλάδα: «Πραγματικά εδώ δεν έχουμε παίξει, στην Τούμπα. Θα προσπαθήσουμε σαφώς να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα συγκριτικά με το πρώτο. Η Ελλάδα ήταν πολύ πειθαρχημένη με μας, νίκησε δίκαια. Παίξαμε πολύ καλά με τη Σερβία».

Για το αν θα αλλάξει ξανά τερματοφύλακα: «Είπα ποτέ ότι αλλάζω τους τερματοφύλακες σε κάθε ματς; Όχι, δεν θα αλλάξουμε τερματοφύλακα. Όσον αφορά τον Καρλ είναι παρόμοια περίπτωση με τον Γκνάμπρι. Πιστεύουμε με την προπόνηση που έκανε θα επιστρέψει σε καλή κατάσταση στον σύλλογό του».

Για τον αγώνα της Ελλάδας με την Ολλανδία: «Κανείς δεν μπορεί να ξέρει στο ποδόσφαιρο. Η Ελλάδα προηγήθηκε 2-0 και μετά η Ολλανδία δημιούργησε προβλήματα. Σήμερα το βράδυ θα δούμε το βίντεο. Η Ελλάδα έχει ισχυρή αμυντική γραμμή».

Για το αν του είχε λείψει το ποδόσφαιρο μετά την αποχώρησή του από τη Λίβερπουλ: «Δεν μου έλειψε τίποτα αλλά συνειδητοποίησα ότι το αγαπώ. Ήμουν πολύ απασχολημένος και τώρα είναι ευχαρίστηση να δουλεύω με αυτούς τους παίκτες. Το γκρουπ που έχουμε είναι τοπ. Είμαι ευγνώμων. Είναι μόνο η αρχή. Κοιτάζω μπροστά».

Για τον Τσιμίκα: «Ήμουν χαρούμενος που τον είδα και σήμερα. Δεν μιλήσαμε για το ποδόσφαιρο, για να είμαι ειλικρινής. Θα δούμε αύριο αν έμαθε κάτι από μένα».

Για την 11άδα της Γερμανίας: «Εφόσον δεν του κάνετε ερωτήσεις (Πάβλοβιτς) δεν θα μάθετε αν θα παίξει. Θα προσπαθήσουμε για τη νίκη. Πιστεύω ότι όλοι οι παίκτες θα άξιζαν να παίξουν. Το ρόστερ έχει ποιότητα και είναι πολύ υψηλό, όλα τα άλλα θα τα μάθετε αύριο».

Για τις φήμες με τον Κίμιχ: «Δεν έχω καμία ελπίδα με τις ιστορίες που θέλετε να φτιάξετε ανεξαρτήτου απάντησης. Έπαιξε τοπ ο Κίμιχ και έχουμε τρεις παίκτες στα χαφ. Χρειαζόμαστε παίκτες που τρέχουν πολύ, οπότε γιατί να παίζει μόνο ένας. Είμαι πολύ ικανοποιημένος για όλους και χαίρομαι πολύ για το μέλλον. Παραιτούμαι, (σ.σ. χιούμορ) εγώ χαίρομαι για τον Κίμιχ».

Για το παιχνίδι με την Ελλάδα και τη σύγκριση με την Εθνική ομάδα του 2004: «Αν παίξουμε καλά, τότε η Ελλάδα θα πρέπει να αμυνθεί σε χαμηλά μέτρα αρκετές φορές. Το είδαμε στο Άουγκσμπουργκ ότι αμύνονται καλά. Αυτή η ομάδα θα μπορούσε να είναι η χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τώρα έχουν μια ομάδα με κορυφαίους παίκτες, ειδικά στην επίθεση, που αγωνίζονται για μεγάλους συλλόγους. Το 2004 βασίζονταν στο αμυντικό παιχνίδι με ελάχιστη κατοχή της μπάλας. Τώρα έχουν τοπ παίκτες με ποιότητα και χαμηλές ηλικίες. Οι καλύτερες για να καθιερωθείς. Αυτή η ομάδα θα μπορούσε να είναι η χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Το 2004 ο Ότο τους οδήγησε στο Εuro. Χωρίς τον Ότο δεν θα πετύχαιναν κάτι».