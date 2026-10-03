Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις επέστρεψε στη δράση και πήρε τη θέση του Τζέριαν Γκραντ στη λίστα με τους ξένους του Παναθηναϊκού για τη Stoiximan Basket League.

Ο Αμερικανός φόργουορντ ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπισε και έκανε την επανεμφάνισή του στη νίκη επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 3η αγωνιστική της Euroleague, την Παρασκευή (2/10).

Επόμενο ματς για την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι αυτό της Κυριακής (4/10) με τον Βίκο Ιωαννίνων για την πρεμιέρα της Stoiximan Basket League και έγινε αλλαγή στη λίστα με τους οκτώ ξένους που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

Ο Χέιζ-Ντέιβις πήρε τη θέση του Γκραντ, οπότε οι οκτώ ξένοι του Παναθηναϊκού για το πρωτάθλημα είναι οι Φρανσίσκο, Μπάντιο, Μπόνγκα, Ναν, Λεσόρ, Ερνανγκόμεθ, Γιαμπουσέλε, Χέιζ-Ντέιβις.