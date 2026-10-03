Στο ΟΑΚΑ βρέθηκε σήμερα, Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026, η Τατιάνα Στεφανίδου για το «Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens», την εμπειρία που έφεραν για πρώτη φορά στην Ελλάδα η Allwyn και η McLaren Racing για τους λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Μιλώντας στο TLife και τον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Μίχο, η παρουσιάστρια και δημοσιογράφος αναφέρθηκε αρχικά στη σχέση της με την ταχύτητα, αποκαλύπτοντας πως απέχει αρκετά από όσα συμβαίνουν μέσα στην πίστα.

«Η σχέση μου με την ταχύτητα είναι πάρα πολύ κακή. Οδηγώ πάρα πολύ αργά. Τόσο αργά που τα γύρω αυτοκίνητα συχνά στον δρόμο μού κορνάρουν», παραδέχθηκε η Τατιάνα Στεφανίδου.

Στη συνέχεια, οι όροι της Formula 1 έγιναν αφορμή για μια πιο προσωπική και χιουμοριστική συζήτηση, με τον Νίκο Ευαγγελάτο να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Όταν ρωτήθηκε ποιος είναι ο λόγος που θα την έκανε να σηκώσει το δικό της «red flag» σε έναν άνθρωπο, η παρουσιάστρια απάντησε με χιούμορ:

«Red flag σηκώνω στον σύζυγο συνήθως. Αυτό δεν κάνουμε οι γυναίκες; Όλο στον σύζυγο σηκώνουμε red flag».

Λίγο αργότερα, η Τατιάνα Στεφανίδου κλήθηκε να αποκαλύψει ποιος άνθρωπος λειτουργεί στη ζωή της σαν το «safety car» της Formula 1, προσφέροντάς της ασφάλεια όταν οι συνθήκες απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή.

«Ο άντρας μου. Και red flag και safety car, και τα δύο», τόνισε χαρακτηριστικά, αναφερόμενη στον Νίκο Ευαγγελάτο.