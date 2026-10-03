Μια αυθόρμητη αντίδραση είχε η Μαρία Αντωνά στον αέρα του «Mega Non Stop» το πρωί του Σαββάτου (3/10), όταν κατά τη διάρκεια της εκπομπής έγινε αναφορά στα νούμερα τηλεθέασης της Παρασκευής.

Η δημοσιογράφος της εκπομπής έκανε μια σύντομη αναφορά στα τηλεοπτικά sites καιστάθηκε στα ποσοστά τηλεθέασης της «Κοινωνίας Ώρα Mega».

Την ίδια στιγμή, στην οθόνη εμφανίστηκε ακριβώς δίπλα το δημοσίευμα που αφορούσε την πρωτιά του Γιώργου Λιάγκα στην πρωινή ζώνη.

Η Μαρία Αντωνά, βλέποντας το σχετικό θέμα, δεν έκρυψε την αντίδρασή της και σχολίασε με χιούμορ:

«Δίπλα τι γίνεται;»

Τότε, η συνεργάτιδά της τη ρώτησε χαρακτηριστικά: «Θες να το πεις εσύ;».

«Όχι, όχι, πάμε λίγο πιο κάτω», απάντησε αμέσως η Μαρία Αντωνά, με την εκπομπή να συνεχίζει στο επόμενο θέμα.