Η έκπληξη της πρεμιέρας της Stoiximan Basket League έγινε στην Καρδίτσα, όπου η τοπική ομάδα νίκησε με 74-68 τον Άρη που έχει μεγάλες φιλοδοξίες για τη φετινή σεζόν.

Οι «κίτρινοι» μπήκαν στο παιχνίδι με μεγάλη διάθεση στην άμυνα, ήλεγχαν τα ριμπάουντ και πήγαν από νωρίς στο +7 (3-10), για να ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο με το σκορ 12-20.

Με το ξεκίνημα του δεύτερου η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη σκόραρε για το 12-22, η Καρδίτσα όμως απάντησε με σερί 12-0, μετατρέποντας το σκορ σε 24-22 στο 16′. Οι Θεσσαλονικείς είχαν μείνει τέσσερα λεπτά χωρίς καλάθι και η κατάσταση δεν βελτιώθηκε ιδιαίτερα ως το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, όταν το σκορ ήταν 35-35.

Οι δύο ομάδες συνέχιζαν χέρι-χέρι και στην τρίτη περίοδο, όπως δείχνει και το 57-55, με αποτέλεσμα όλα να είναι ανοιχτά. Η Καρδίτσα κατάφερε να ξεφύγει με +6 (70-64) στο 34′ και πίστευε όλο και περισσότερο στη νίκη, καθώς ο Άρης ήταν πολύ κακός.

Η ομάδα του Σπανούλη δεν μπορούσε να σκοράρει και έβλεπε τα πράγματα να γίνονται όλο και πιο δύσκολα, καθώς οι γηπεδούχοι κατάφεραν να προηγηθούν με 74-66 και πήραν μεγάλη νίκη (74-68) απέναντι σε μια ομάδα που θέλει να πρωταγωνιστήσει φέτος.

Τα δεκάλεπτα: 12-20, 35-35, 57-55, 74-68