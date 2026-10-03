Σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» (Red Code) παραμένει ολόκληρη η Περιφέρεια Κρήτης, με τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τις καταιγίδες να προκαλούν σοβαρά προβλήματα και συσσώρευση μεγάλου όγκου φερτών υλικών στο οδικό δίκτυο.

​Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρίσκεται η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου και ειδικότερα τα Ζωνιανά του Δήμου Μυλοποτάμου, όπου η κατάσταση κρίνεται ιδιαιτέρως σοβαρή.

​Μάχη με εκσκαφείς στα Ζωνιανά – Έκλεισε ετοιμόρροπο γεφύρι

​Όπως καταγράφεται στις εικόνες του Orange Press Agency από τα Ζωνιανά, μηχανήματα έργου και εκσκαφείς επιχειρούν πυρετωδώς από το πρωί στην περιοχή. Τα συνεργεία μετακινούν φερτά υλικά και βράχους αφενός για να ανοίξουν τους δρόμους αλλά και προκειμένου να φράξουν χειμάρρους σε υψηλότερα σημεία, επιχειρώντας να ανακόψουν την ορμητική ροή του νερού προς τον οικισμό.

​Παράλληλα, οι αρχές προχώρησαν στην άμεση διακοπή της κυκλοφορίας και στο σφράγισμα μιας μικρής γέφυρας της περιοχής, καθώς η στατικότητά της υπονομεύτηκε από τα λασπόνερα και κρίθηκε ετοιμόρροπη.

112 για προληπτική μεταφορά σε υψηλότερα σημεία

​Λόγω της επικινδυνότητας των φαινομένων, το 112 ενεργοποιήθηκε επανειλημμένα κατά τη διάρκεια της ημέρας:

​-Στις 11:55, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα για τον περιορισμό των μετακινήσεων στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου, με οδηγία για προληπτική μεταφορά των πολιτών σε υψηλότερα σημεία.

​-Στις 14:27, ακολούθησε νέο μήνυμα για την κοινότητα Αμαρίου στο Ρέθυμνο.

​-Στις 15:03, εστάλη ειδοποίηση για την ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας στο Λασίθι.

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Σύμφωνα με την ατυπη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, εκτός από το Ρέθυμνο (Αμάρι, Ζωνιανά, Φουρφουράς, Σπήλι), έντονα φαινόμενα καταγράφονται στα Χανιά (Ασκύφου, Φαλάσαρνα, Κάνδανος, Ξυλόσκαλο) καθώς και στα ορεινά και νότια του Λασιθίου.

​Τεράστιοι όγκοι νερού

​Τα στοιχεία του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr επιβεβαιώνουν τη σφοδρότητα του κύματος.

Στη Σαμαριά το ύψος βροχής έφτασε τα 299 mm, ενώ στον Φουρφουρά Ρεθύμνου κατεγράφησαν 155,6 mm. Υπενθυμίζεται ότι 1 mm βροχής αντιστοιχεί σε έναν τόνο νερού ανά στρέμμα, γεγονός που εξηγεί τους τεράστιους όγκους νερού που κατέβηκαν από τα ορεινά.

​Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, ενώ τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να επιμένουν έως τις πρώτες ώρες της Κυριακής.