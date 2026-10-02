Ο Γιώργος Καπουτζίδης μίλησε με ιδιαίτερα προσωπικό τρόπο για τον Γιώργο Μαζωνάκη, με τον οποίο συνεργάστηκε στο The Voice, περιγράφοντας έναν άνθρωπο που, όπως είπε, ξεχώριζε για το χιούμορ, την εξυπνάδα και τη ζωντάνια του.

«Ήταν ένας φοβερός άνθρωπος. Δεν έχω γνωρίσει άνθρωπο με περισσότερο φως. Αναρωτιόμουν αν ο Γιώργος θα “κολλούσε” στο Voice και τελικά εμείς “κολλήσαμε” στον Γιώργο. Φοβερά έξυπνος, φωτεινός, αστείος, σπάνιος και πολύ ξεχωριστός. Όλες οι ιστορίες που έχω να θυμάμαι από εκείνον είναι αστείες», είπε ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Η αναφορά στον τραγουδιστή έγινε στην εκπομπή «Στούντιο στις 3» των Αναγνωστόπουλου – Ζαμπέτογλου, με αφορμή το αφιέρωμα του The Voice στον Γιώργο Μαζωνάκη, το οποίο θα προβληθεί στον ΣΚΑΪ.

Ο Καπουτζίδης αποκάλυψε ότι θέλησε από την πρώτη στιγμή να συμμετάσχει στο αφιέρωμα, όταν ενημερώθηκε για την προετοιμασία του.

«Όταν με πήραν τηλέφωνο από τον ΣΚΑΪ και μου είπαν ότι σκέφτονται να κάνουν ένα αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη, τους είπα ότι θα ήθελα να είμαι κι εγώ σε αυτό. Τους πρότεινα τι θα μπορούσαμε να βάλουμε, τι χρειάζεται, τι δεν χρειάζεται και έχει βγει ένα ωραίο αποτέλεσμα», δήλωσε.

«Δεν θα μπορούσα να το φανταστώ να ξεκινήσει η σεζόν χωρίς να πούμε αυτή την ιστορία»

Για τον ίδιο, το συγκεκριμένο αφιέρωμα είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς συμμετείχαν άνθρωποι που είχαν γνωρίσει και συνεργαστεί με τον Μαζωνάκη. Η απουσία του ήταν αισθητή σε όλη τη διαδικασία.

«Ήταν απαραίτητο και πολύ σημαντικό για να συνειδητοποιήσουμε το τι συνέβη. Έγινε χωρίς κοινό, ήμασταν εμείς οι 4 στην ουσία και ευτυχώς ο Γιώργος Λιανός. Εγώ δεν θα μπορούσα να το παρουσιάσω μόνος μου. Δεν θα μπορούσα να το φανταστώ να ξεκινήσει η σεζόν χωρίς να πούμε αυτή την ιστορία. Έχει πολλή αμηχανία, πολλές σιωπές που μιλάνε τα μάτια. Ήταν σαν να είναι εκεί», ανέφερε ο Καπουτζίδης.

Η συνεργασία τους στο The Voice ήταν αυτή που έφερε τους δύο άνδρες πιο κοντά. Ο Καπουτζίδης θυμήθηκε πως αρχικά αναρωτιόταν αν ο Μαζωνάκης θα ταίριαζε στο μουσικό talent show, όμως τελικά συνέβη το αντίστροφο.

«Την τελευταία φορά τον είδα στον τελικό. Μετά είχαμε μιλήσει με μηνύματα. Μου έστειλε ο μάνατζέρ του και μου είπε ότι ο Γιώργος θα ήθελε να είμαι στη συναυλία του στην Τεχνόπολη, ίσως να ανέβω και πάνω στη σκηνή. Απάντησα “για τον Γιώργο με μεγάλη χαρά” και πολλά θαυμαστικά», αποκάλυψε.

Η συναυλία αυτή ήταν κάτι που περίμενε με χαρά ο Καπουτζίδης, όμως τελικά δεν πρόλαβε να συναντήσει ξανά τον συνεργάτη του επί σκηνής.

Ο ίδιος στάθηκε και στον τρόπο με τον οποίο ο Μαζωνάκης αντιλαμβανόταν την αγάπη που δεχόταν από το κοινό.

«Είχε καταλάβει άραγε πόσο πολύ τον αγαπούσαν οι άνθρωποι; Δεν νομίζω», σημείωσε.

Στη συνέχεια μίλησε για το πώς άλλαξε για τον ίδιο η απώλεια, ακριβώς επειδή είχε προηγηθεί μια στενή προσωπική γνωριμία και μια διετής συνεργασία.

«Αν δεν τον είχα γνωρίσει, θα στεναχωριόμουν κι εγώ όπως όλοι. Τώρα που τον γνώρισα και τον έζησα και τον αγάπησα δύο χρόνια, έγινε πολύ πιο δύσκολο».

Και συνέχισε: «Ενώ συνεχίζεται η ζωή, όλα τα κάνεις με μία υπόγεια θλίψη που την έχω συνηθίσει. Πονάς πάντα για τους ανθρώπους που χάνεις. Αυτό είναι διαφορετικό, γιατί ίσως να μην τον χόρτασα. Ήθελες κι άλλο κι άλλο».