Στις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού στον Νίκο Χατζηνικολάου, κατά τη συνέντευξή της στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω», απαντά ο Χρήστος Τριαντόπουλος, διαψεύδοντας κατηγορηματικά ότι χαρακτήρισε τις σορούς των θυμάτων των Τεμπών ως «κρέατα προς μεταφορά».

Η Μαρία Καρυστιανού, πρόεδρος του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη διαχείριση του χώρου της τραγωδίας και στον Χρήστο Τριαντόπουλο, ο οποίος έχει παραπεμφθεί στο Ειδικό Δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος.

Με δήλωσή του, ο πρώην υφυπουργός χαρακτηρίζει «συκοφαντίες» τις συγκεκριμένες αναφορές και υποστηρίζει ότι ουδέποτε χρησιμοποίησε τη φράση που του αποδίδεται.

«Διαψεύδω, κάθετα και κατηγορηματικά»

«Έλαβα με έκπληξη γνώση των δηλώσεων της προέδρου του κόμματος “Ελπίδα για τη Δημοκρατία”, Μαρίας Καρυστιανού, περί του ότι δήθεν εγώ χαρακτήρισα, σε τόπο και χρόνο που δεν προσδιόρισε, ως “κρέατα προς μεταφορά” τις σορούς θανόντων στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, ώστε ο χώρος να γίνει “λαμπίκο”», αναφέρει ο Χρήστος Τριαντόπουλος.

Όπως σημειώνει, οι δηλώσεις έγιναν σε τηλεοπτικό μέσο πανελλήνιας εμβέλειας, υπογραμμίζοντας ότι η Καρυστιανού μίλησε υπό την ιδιότητά της ως πολιτικής αρχηγού.

«Σεβάστηκα απόλυτα μέχρι σήμερα και πάντα θα σέβομαι τον ανείπωτο πόνο των συγγενών των θανόντων στο δυστύχημα, όπως καταδεικνύει η στάση μου όλη αυτήν την περίοδο», αναφέρει.

Στη συνέχεια, ο Χρήστος Τριαντόπουλος κάνει λόγο για επιπτώσεις που, όπως υποστηρίζει, έχουν οι συγκεκριμένες αναφορές και στην οικογένειά του.

«Σέβομαι, όμως, και έχω χρέος απέναντι στα παιδιά μου και την οικογένειά μου, που συνεχώς καλούνται να αντιμετωπίσουν τις συκοφαντίες και να αντέξουν αθλιότητες και τοξικότητα», σημειώνει.

«Η ανοχή στις συκοφαντίες έχει και τα όριά της»

Ο πρώην υφυπουργός συνεχίζει λέγοντας πως «η ανοχή, λοιπόν, στις συκοφαντίες έχει και τα όριά της», ενώ χαρακτηρίζει διαφορετική την κατάσταση όταν, όπως αναφέρει, οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί προέρχονται από πρόσωπο που διεκδικεί θεσμικό ρόλο.

«Θεωρώ τουλάχιστον λυπηρό να βρίσκομαι στη θέση να απαντώ σε ισχυρισμούς περί δήθεν λεγομένων μου, όταν και μόνο η σκέψη επί αυτών είναι αδιανόητη», αναφέρει.

Και προσθέτει:

«Διαψεύδω, κάθετα και κατηγορηματικά, όσα παραπάνω ανέφερε η κυρία Μαρία Καρυστιανού, ως ένα χυδαίο ψεύδος που οδηγεί σε ένα δρόμο ολισθηρό, τον οποίο δεν θα ακολουθήσω».

«Η Αλήθεια εκεί, θα λάμψει»

Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο Χρήστος Τριαντόπουλος αναφέρεται στην επικείμενη διαδικασία ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου, όπου έχει παραπεμφθεί για παράβαση καθήκοντος.

«Άλλωστε, η διαδικασία ενώπιον του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου, του φυσικού μου δικαστή – όπως ζήτησα από την πρώτη στιγμή, είναι, πλέον, πολύ κοντά.

Και η Αλήθεια εκεί, θα λάμψει», καταλήγει.