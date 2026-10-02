Λίγους μήνες πριν από τον θάνατό της, η Γωγώ Μαστροκώστα είχε βρεθεί στην Ιερά Μονή του Οσίου Πορφυρίου στο Μήλεσι Αττικής (μεταξύ του Ωρωπού και της Μαλακάσας), ακολουθώντας ένα προσωπικό τάμα. Μαζί της ήταν ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας, και ο πνευματικός της, με την επίσκεψη να έχει ιδιαίτερη σημασία για την ίδια.

Η Γωγώ Μαστροκώστα επισκέφθηκε το κελί του Αγίου Πορφυρίου, όπου προσευχήθηκε και πήρε την ευλογία, αναζητώντας δύναμη σε μια περίοδο κατά την οποία αντιμετώπιζε σοβαρές δυσκολίες με την υγεία της.

Ο πνευματικός της περιέγραψε στην εκπομπή «Ρεπορτάζ Τώρα» όσα συνέβησαν κατά την επίσκεψη και μίλησε για την επιθυμία της να βρεθεί στον συγκεκριμένο χώρο.

«Ήθελε οπωσδήποτε να πάει. Κάνανε την προσευχή τους οι άνθρωποι με πολλά δάκρυα, με πολλή πίστη. Είναι συγκινητικό όταν βλέπετε τέτοιους ανθρώπους που μπορεί κάποια στιγμή στη ζωή τους να μη φαίνονται ότι έχουν αυτή τη δυνατή πίστη. Να είσαστε σίγουροι ότι όταν φύγαμε από εκεί, φύγαμε πιο δυνατοί από τότε που πήγαμε», ανέφερε.

Η επίσκεψη στο κελί και το τάμα της

Η επίσκεψη είχε και μια ιδιαίτερη στιγμή. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του πνευματικού της, η Γωγώ Μαστροκώστα ανέβηκε στον πρώτο όροφο της μονής, όπου βρίσκεται το κελί του Αγίου Πορφυρίου. Εκεί σήκωσε την εικόνα και την ακούμπησε πάνω από το κρεβατάκι του Αγίου, εκπληρώνοντας το τάμα που είχε κάνει.

Στη συνέχεια, μαζί με τον Τραϊανό Δέλλα, προσευχήθηκαν στον χώρο όπου είχε ζήσει ο Άγιος Πορφύριος.

Το κελί άνοιξε για πρώτη φορά για τηλεοπτικό συνεργείο, με την εκπομπή του Open να μεταδίδει εικόνες από τον χώρο όπου αναπαυόταν ο Άγιος, αλλά και από το κρεβατάκι στο οποίο η Γωγώ Μαστροκώστα είχε αφήσει το τάμα της.

Η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της 25ης Μαΐου 2026, μετά από πολυετή περιπέτεια με την υγεία της. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στον «Ευαγγελισμό», έχοντας κοντά της τον Τραϊανό Δέλλα, την κόρη τους, Βικτώρια, και ανθρώπους από το στενό της περιβάλλον.