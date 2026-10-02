Ένα μαύρο φόντο και ένα τραγούδι ήταν η πρώτη δημόσια ανάρτηση της Μαρίας Μαζωνάκη μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Η αδελφή του τραγουδιστή επέλεξε το «Για πού το ’βαλες, καρδιά μου» του Ορφέα Περίδη, χωρίς να συνοδεύσει τη δημοσίευσή της με κάποιο δικό της μήνυμα.

Η επιλογή του τραγουδιού παραπέμπει σε αποχωρισμό και αναχώρηση, με τους στίχους να περιγράφουν μια καρδιά που ανοίγει πανιά και ξεκινά για έναν άγνωστο προορισμό. Η Μαρία Μαζωνάκη άφησε έτσι τη μουσική να συνοδεύσει την πρώτη της ανάρτηση μετά την απώλεια του αδελφού της.

Η προηγούμενη τοποθέτηση της Μαρίας Μαζωνάκη

Λίγο νωρίτερα, η Μαρία Μαζωνάκη είχε μιλήσει στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό» για όσα βίωνε μετά τον θάνατο του αδελφού της, αλλά και για την ανάγκη της να υπάρξουν απαντήσεις γύρω από την υπόθεση.

«Είμαι μουδιασμένη. Δεν ξέρω τι να νιώσω πραγματικά. Μέχρι να βγουν οι επίσημες καταθέσεις και να καταθέσει ο υπνοθεραπευτής, δεν ξέρω τίποτα. Αν μπορούσα να μιλήσω στον Γιώργο, δεν θα τον άφηνα να πάει εκεί. Δεν θα έφτανε καν εκεί. Νιώθω οργισμένη και θέλω να δικαιωθεί ο Γιώργος. Τίποτα άλλο.»

Στην τελευταία της ανάρτηση, πάντως, δεν επέλεξε να συνοδεύσει την εικόνα με νέα δήλωση. Το μόνο στοιχείο που μοιράστηκε ήταν το τραγούδι του Ορφέα Περίδη, με το μαύρο φόντο να αποτελεί το φόντο της δημοσίευσης.